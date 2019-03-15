烈嶼海漂豬染非洲豬瘟 全島豬隻今採血送驗

2019-03-15 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



烈嶼發現的海漂豬已確認染非洲豬瘟，金門縣動植防疫所今天對烈嶼全島共8個豬場進行訪視及採樣，共採集豬隻血液檢體137件，今天下午將由專人送到農委會會家畜衛生試驗所檢驗，採樣檢測需要2-3日作業時間。

繼去年底的田埔海域漂流豬屍、今年1月在烏坵發現海漂豬，連同12日在烈嶼發現的海漂豬屍，這已經是在金門海域發現的第三隻海漂豬，金門縣政府今天上午已在大小金門往來的九宮與水頭碼頭張貼公告，依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門，違者將罰新台幣5萬至100萬。

對於烈嶼的海漂豬染上非洲豬瘟，不少烈嶼民眾都表示不知情，有位阿伯還驚呼，「嚇死人！」。但也有人說，大小金門的出入，在碼頭處沒有任何的檢查，現在都是溫馨提醒，恐怕會有防疫漏洞。

立委候選人洪志恒今天表示，遇到這麼重大的事~「非洲豬瘟」困擾烈嶼、金門，結果縣長楊鎮浯昨天、今天都還在請假忙著幫忙國民黨候選人洪麗萍輔選，防疫視同作戰，怎麼可以棄民眾的安危於不顧，實在是很誇張。