親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

紐西蘭基督城濫射傳至少40死20傷 已拘捕3男1女嫌犯

烈嶼海漂豬染非洲豬瘟 全島豬隻今採血送驗

2019-03-15 14:33聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

烈嶼發現的海漂豬已確認染非洲豬瘟金門縣動植防疫所今天對烈嶼全島共8個豬場進行訪視及採樣，共採集豬隻血液檢體137件，今天下午將由專人送到農委會會家畜衛生試驗所檢驗，採樣檢測需要2-3日作業時間。

繼去年底的田埔海域漂流豬屍、今年1月在烏坵發現海漂豬，連同12日在烈嶼發現的海漂豬屍，這已經是在金門海域發現的第三隻海漂豬，金門縣政府今天上午已在大小金門往來的九宮與水頭碼頭張貼公告，依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門，違者將罰新台幣5萬至100萬。

對於烈嶼的海漂豬染上非洲豬瘟，不少烈嶼民眾都表示不知情，有位阿伯還驚呼，「嚇死人！」。但也有人說，大小金門的出入，在碼頭處沒有任何的檢查，現在都是溫馨提醒，恐怕會有防疫漏洞。

立委候選人洪志恒今天表示，遇到這麼重大的事~「非洲豬瘟」困擾烈嶼、金門，結果縣長楊鎮浯昨天、今天都還在請假忙著幫忙國民黨候選人洪麗萍輔選，防疫視同作戰，怎麼可以棄民眾的安危於不顧，實在是很誇張。

金門縣政府表示，烈嶼海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，由於發現地點離中國大陸僅約6公里，非常接近九龍江出海口，防疫所除針對人員、車輛及器械進行消毒外，也監控烈嶼鄉8家養豬場，未發現異常現象。

金門縣政府今天在大小金門往來的九宮與水頭碼頭張貼公告，提醒烈嶼民眾不要把豬肉製品...
金門縣政府今天在大小金門往來的九宮與水頭碼頭張貼公告，提醒烈嶼民眾不要把豬肉製品帶到大金門。記者蔡家蓁／攝影
分享
烈嶼發現的海漂豬已確認染非洲豬瘟，金門縣動植防疫所今對烈嶼全島共8個豬場進行訪視...
烈嶼發現的海漂豬已確認染非洲豬瘟，金門縣動植防疫所今對烈嶼全島共8個豬場進行訪視及採樣，共採集豬隻血液檢體137件。圖／縣府提供
分享
金門縣動植防疫所今對烈嶼全島共8個豬場進行訪視及採樣，所有人員車輛都要進行消毒。...
金門縣動植防疫所今對烈嶼全島共8個豬場進行訪視及採樣，所有人員車輛都要進行消毒。圖／縣府提供
分享
立委候選人洪志恒今天往來大小金，氣憤表示，遇到這麼重大的事~「非洲豬瘟」困擾烈嶼...
立委候選人洪志恒今天往來大小金，氣憤表示，遇到這麼重大的事~「非洲豬瘟」困擾烈嶼、金門，結果縣長楊鎮浯還在請假忙輔選。圖／洪志恒縣府提供
分享

金門非洲豬瘟碼頭
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

日旅客拍台鐵「誤點76分鐘」看板 網：反應過度

2019-03-15 13:34

絕美夜景配肉吃！全台最高景觀燒肉懷石餐廳「和牛47 」開幕

2019-03-15 12:29

光天化日「曬千元大鈔」？網友集體搶報名：幫你晾衣服

2019-03-15 12:00

門票最低99元！兒童節到劍湖山身分證號對中「5、2、1」享優惠

2019-03-15 14:24

調查：男比女更愛喝含糖飲 一杯下肚糖分破表

2019-03-15 13:56

春暖花開上山賞花 當心雙重刺激誘發氣喘

2019-03-15 13:33

省錢旅遊不用等補助 訂房網現金回饋12％

2019-03-15 12:20

問卷調查：新手媽媽被諷過重 易患產後抑鬱影響嬰兒

2019-03-15 12:09

基隆大誤點已影響33列次8710人 估午後修復

2019-03-15 11:59

年輕爸媽注意 3歲以下幼童腹部腫脹可能是肝臟惡性腫瘤

2019-03-15 11:42

北車地下街不迷路 觀傳局增設60處地貼式地圖

2019-03-15 11:31

跨國研究：父親生育年齡越高 孩子罹思覺失調風險增

2019-03-15 11:29

汽油價格下週估漲0.3元 柴油漲0.4元

2019-03-15 11:22

台鐵怎麼啦？基隆到台南今天上午都出狀況

2019-03-15 11:15

同事早餐就要吃鍋燒意麵！意外掀南北早餐熱議

2019-03-15 11:00

基隆平交道全停擺遮斷器升不起來 道路封改人工指揮

2019-03-15 10:55

影／「神奇男孩」克服身障 用魔術水晶球尋自信

2019-03-15 10:48

今明北台灣低溫下探14度 接下來一天比一天暖

2019-03-15 10:36

萬里夜遊 季節限定撈金燈火爍爍

2019-03-15 10:29

電纜線冒煙起火台鐵基隆站大誤點 台鐵：疑外力因素

2019-03-15 10:18

台鐵基隆－七堵號誌故障 估下午1時修復

2019-03-15 09:37

台鐵基隆七堵間電纜線槽冒煙 大誤點基隆站擠滿人

2019-03-15 09:06

憂鬱過勞死的前一步，就是腦疲勞！台大醫師：AI世代來臨，上班族要拒絕的5件事

2019-03-15 07:56

吳德榮：微弱鋒面過後 下周三、四將熱到30度

2019-03-15 07:45

彭啟明：雨勢將減緩 周末轉晴回溫

2019-03-15 07:29

「醫院也收不下去」最快五月！器捐者健保免部分負擔

2019-03-15 00:08

健康你我他／賞櫻遠離塵霾 心情也High

2019-03-14 23:58

台北健康養生展 素食金牌大廚傳祕訣 國健署推六口訣

2019-03-14 23:54

我的經驗╱長期穿「鉛衣」 竟讓我椎間盤突出

2019-03-14 23:52

台灣大投入7000萬推數位苗圃 助孩子走向國際

2019-03-14 23:52

金門海漂豬 檢出非洲豬瘟病毒

2019-03-14 23:19

國中生恐失明 300萬救眼錢有了

2019-03-14 23:06

教改亂 K-12全學制私校更夯 從幼園念到高中

2019-03-14 22:47

烈嶼海漂豬染非洲豬瘟 明起豬肉產品禁止攜大金門

2019-03-14 22:04

挑戰梅蘭芳 李勝素、于魁智來台搬演「太真外傳」

2019-03-14 21:31

不只代表白色情人節 3月14日還有這些紀念意義

2019-03-14 21:28

共感舞蹈節起動 肢體與靈感相遇

2019-03-14 20:50

副作用減少 美研發抗心臟病新藥

2019-03-14 20:49

中國京劇院再登台 大唱四郎探母

2019-03-14 20:44
看更多

熱門文章

春夏好財運！上半年有發財吉運的生肖TOP6

2019-03-14 16:00

民航局宣布 即日起停飛波音737-8和737-9

2019-03-14 19:50

集資嬰兒枕標榜「穩睡顧型」 醫師千字批「殺嬰」

2019-03-14 20:23

6格蓋章就醫紀錄紙卡超懷念！網回憶：看病從A換到Z卡

2019-03-14 17:35

憂鬱過勞死的前一步，就是腦疲勞！台大醫師：AI世代來臨，上班族要拒絕的5件事

2019-03-15 07:56

順利轉職！有機會創造事業第二春的5個生肖

2019-03-14 15:26

吳德榮：微弱鋒面過後 下周三、四將熱到30度

2019-03-15 07:45

「醫院也收不下去」最快五月！器捐者健保免部分負擔

2019-03-15 00:08

2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43

小孟塔羅：選一張牌 測2019年我的人生方向

2019-03-15 08:44

台鐵基隆七堵間電纜線槽冒煙 大誤點基隆站擠滿人

2019-03-15 09:06

遠赴異鄉學中文 哥倫比亞女孩自認「外國長相的呆灣郎」

2019-03-14 17:58

日旅客拍台鐵「誤點76分鐘」看板 網：反應過度

2019-03-15 13:34

每日星座運勢／獅子打扮提升桃花運 事業獲得肯定

2019-03-15 00:00

全聯獨賣百萬粉絲明星貓「黃阿瑪」衛生紙 83項家用紙明起買一送一

2019-03-14 16:20

海飄豬確診非洲豬瘟！小金門豬產品暫禁運金門

2019-03-14 18:47

無印良品560項商品再降價！降幅約15%

2019-03-14 16:56

診間叫號患者遲遲不進門 背後原因超心酸

2019-03-14 16:48

彭啟明：雨勢將減緩 周末轉晴回溫

2019-03-15 07:29

館長花250萬帶員工遊泰國 網友羨：還有缺員工嗎

2019-03-15 11:32

中風警訊FAST口訣 把握黃金治療3小時

2019-03-14 16:18

「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％　

2019-03-14 18:56

埃及聖䴉龐大鳥巢區移除 數千隻鳥全不見了

2019-03-14 16:45

同事早餐就要吃鍋燒意麵！意外掀南北早餐熱議

2019-03-15 11:00

10個問題符合幾項？不喝水又愛重口味 小心腎臟病上身

2019-03-14 16:58

教改亂 K-12全學制私校更夯 從幼園念到高中

2019-03-14 22:47

國內速食業嗶起來！麥當勞全台啟用悠遊卡等四票證支付

2019-03-15 11:36

誠品慶30 敦南店釋出誠品人會員超低門檻

2019-03-14 21:00

一擦就爆水！Kiehls契爾氏金盞花最強進化 「爆水霜」拯救乾妹妹

2019-03-14 19:46

金門發現第3隻海漂豬檢體呈陽性 明將全面採血

2019-03-14 20:33

烈嶼海漂豬染非洲豬瘟 明起豬肉產品禁止攜大金門

2019-03-14 22:04

電纜線冒煙起火台鐵基隆站大誤點 台鐵：疑外力因素

2019-03-15 10:18

基隆平交道全停擺遮斷器升不起來 道路封改人工指揮

2019-03-15 10:55

不是竹科！ 全台科學園區這裡薪資最高

2019-03-15 13:13

理科太太涉違法廣告醫材 22日赴衛生局說明

2019-03-14 16:26

睡不著就換床！IKEA「獨立筒床墊」9千元有找 多款床墊寢具降價3成

2019-03-14 21:09

國中生恐失明 300萬救眼錢有了

2019-03-14 23:06

理科太太影片疑觸法 北市衛生局：當事人下周五說明

2019-03-14 16:57

小確幸！今年統一發票獎 增開2組200元獎

2019-03-14 18:50

老佛爺拉格斐說 包包要一次背兩顆才時尚

2019-03-14 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top