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調查：男比女更愛喝含糖飲 一杯下肚糖分破表

2019-03-15 13:56中央社 記者張茗喧台北15日電

示意圖。一項調查指出，台灣男性比女性更愛喝含糖飲 ，約有1至2成男性每天喝2杯以...
示意圖。一項調查指出，台灣男性比女性更愛喝含糖飲 ，約有1至2成男性每天喝2杯以上，營養師提醒，500毫升飲料下肚，一整天含糖量就超標。圖／ingimage
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中研院研究顯示，糖分是增加胰臟癌風險主因。一項調查指出，台灣男性比女性更愛喝含糖飲 ，約有1至2成男性每天喝2杯以上，營養師提醒，500毫升飲料下肚，一整天含糖量就超標

癌症關懷基金會營養師陳扆洵今天表示，根據衛生福利部國民健康署民國102年至105年的國民營養變遷調查指出，每人每天應攝取5至6份蔬菜，但民眾平均只吃1.9份、僅約1/3；水果每天應攝取2至5份，但民眾平均吃不到2份，讓營養大打折扣。

台灣人蔬菜、水果吃得少，飲料倒是喝得很多，調查顯示，7至14歲族群最愛喝含糖飲料，包括含糖奶茶、含糖茶飲、運動飲料、乳酸飲料、碳酸飲料、咖啡等都上榜；調查中更指出，綜觀個年齡層，男性比女性更愛喝飲料，攝取量是女性的1.1至2.2倍，有1到2成男性每天喝2杯以上。

日前中研院研究已證實，「糖代謝異常」是導致胰臟細胞基因組受損、突變，引發胰腺癌的主因之一，陳扆洵說，以一杯500毫升含糖飲為例，一杯下肚糖分攝取就超標1倍至1.5倍，即便點了微糖也等同喝下3顆方糖。

陳扆洵指出，腸道是人體第二個免疫器官，又有腸絨毛形成天然屏障，避免毒物入侵、壞菌肆虐，甚至影響大腦及認知功能，而蔬菜、水果就像是身體的「護身符」，可以提供抗氧化營養素及纖維，形成保護作用，如果營養不足可能造成絨毛萎縮，讓細菌有機可乘。

陳扆洵建議，想要保養身體、少生病，每天至少吃4份蔬菜、3份水果，體型較高壯的男性至少需要5份蔬菜及4份水果才足夠，也推薦民眾在家製作「綠拿鐵」，將蔬果連同根、莖、葉、果皮、果核、種子一起打碎，才能吃到平時吃不到的微量元素。

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