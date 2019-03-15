春暖花開上山賞花 當心雙重刺激誘發氣喘

2019-03-15 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



陽明山花季、阿里山櫻花季接連開跑，許多民眾想趁著假日攜家帶眷上山賞花，春暖花開的美景中，卻藏著意想不到的誘發氣喘危機。國民健康署提醒，在花粉及春季溫差大的雙重刺激下，容易誘發氣喘的發作。有氣喘病史民眾，出遊賞花時一定要戴上口罩，不僅可以達到保暖作用，還可減少因花粉的刺激。

國人氣喘緊急發作過世事件雖逐年降低，但據衛福部資料，近年每百萬人口中，仍有1人因此死亡。國內每20人中就有1人有氣喘病史，羅東博愛醫院醫療副院長、胸腔暨重症專科醫師邱國欽指出，國外研究顯示，若溫度差異達攝氏7度以上，很容易就誘發氣喘、過敏發作。

因人體和空氣接觸最密切的就是氣管和肺部，當空氣溫度劇烈變化，最容易受到影響。邱國欽提醒，氣喘高危險群提高警覺，民眾常誤以為出現哮鳴才是氣喘發作，其實氣喘病人在輕微發作時，症狀往往和一般感冒類似，如持續咳嗽、胸悶，容易輕忽。但氣管內膜持續發炎，加上溫度變化，氣管劇烈收縮後恐造成致命性氣喘。

另外，國健署慢性疾病防治組組長陳妙心表示，春天氣溫忽冷忽熱，民眾不可以輕忽清晨與夜晚低溫。尤其心血管疾病患者與長者，清晨與夜晚外出時務必做好保暖措施，如穿戴口罩、圍巾、帽子、手套，避免低溫及溫差過大引發心血管疾病發生。長者下雨天外出，要避免因地面濕滑而跌倒。