日旅客拍台鐵「誤點76分鐘」看板 網：反應過度

2019-03-15 13:34 聯合新聞網 綜合報導



台鐵今天基隆-七堵間列車大誤點，有民眾看到日本旅客對誤點感到新奇，於是拍下誤點的電子看板。 圖擷自 PTT 分享 facebook 台鐵基隆-七堵間今天（15日）凌晨因為電纜線槽起火，導致通訊及號誌電纜故障，導致上午的列車大誤點，每班都延誤半小時，大約有8710名乘客受影響。有民眾在PTT上表示，早上看到最誇張的是誤點76分鐘，旁邊的日本旅客覺得很新奇，還拿起手機拍電子時刻看板，讓他覺得「這日本人是不是反應過度？」

今天這起意外是人為還是其他因素造成，警方正在調查中，不過列車誤點造成通勤的乘客很大的困擾，有民眾在臉書上抱怨「台鐵又出包了，基隆站號誌故障，南下列車誤點30分鐘，下車又得衝衝衝了」。雖然台鐵誤點情形屢見不鮮，但對外國旅客來說卻是稀奇的事，民眾看到有日本旅客對大誤點感到很新奇，拍攝列車時刻看板，貼文也引來其他網友討論。

有網友拿台鐵和日本來比較，「在日本少見」、「日本誤點76秒可能都不常見了」、「在日本，局長早就土下座下台了」、「日本誤點是人身或天災，台鐵誤點的原因？」還有網友大酸台鐵「終於贏日本了」、「火車誤點76分鐘，台灣人依然自在，氣量令人佩服」、「台灣百景之一」、「平日就在誤點，台鐵日常」、「日本鐵路誤點計算是用秒計的，台鐵是用次數計的」。

不過也有人幫台鐵緩頰說「日本電車轉接很厲害啦，說很少誤點也太誇張」、「日本列車也會誤點啊，說不會誤點的沒出過國嗎？」、「關西超常遇到延遲的好嗎？」