清明掃墓防火警 牢記4不2記得

2019-03-15 12:19 中央社 台北15日電



清明節將至，許多民眾會提前掃墓。台北市消防局今天在富德公墓辦防災演習，宣布從3月23日至4月7日，將在33處公墓進行防火宣導，呼籲清明節掃墓時，牢記「4不2記得」。

消防局發布新聞稿表示，為提升民眾清明祭祖時，注意火燭使用安全，上午在富德公墓辦防災演習，情境為民眾因發病失去意識，親友使用「視訊119」APP報案，並利用「全民守護者」APP，通知病患周邊具有急救能力民眾協助執行CPR。

消防局指出，演習內容包含民眾祭祖焚燒紙箔，不慎引發火災，現場消防員使用背負式幫浦救災滅火，考量山區車輛出入不易，出動救災機車初期滅火，救災人員攜帶移動式幫浦到達後，立即拉水線滅火。

消防局表示，民眾掃墓習慣燒紙箔、點香、焚燒墓園雜草，稍有不慎易引起火災；民眾清明掃墓用火時，應牢記「4不2記得」，包含不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹；以及記得滅餘燼、記得收垃圾。

消防局表示，從3月23日至4月7日也會在33處合法公立公墓地區進行防火宣導警戒工作，假日時段，也會派員與義消駐守在富德靈骨樓、陽明山第一公墓警戒。

消防局呼籲，為防範火災，建議民眾掃墓時，配合紙箔集中焚燒、減少火源落地，也準備2000個救援小水袋，供前往掃墓民眾裝水，並由駐守在富德靈骨樓、陽明山第一公墓的警戒人員進行發放。