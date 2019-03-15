問卷調查：新手媽媽被諷過重 易患產後抑鬱影響嬰兒

2019-03-15 12:09 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／麻州報導



美國伍斯特理工學院(Worcester Polytechnic Institute)最新研究顯示，社會環境讓女性在懷孕期間和產後早期經歷體重羞恥感，不僅會反致額外增重，產後恢復體重用時更長，增加產後抑鬱症狀，還會影響到新生兒。

看到網友攻擊，生產後恢復工作的CNN主播「肥胖的身體很惡心」，要求她恢復身材再上鏡後，這些惡劣評論激發WPI心理學助理教授羅德格斯(Angela Incollingo Rodriguez)進行體重羞辱對產後女性影響的研究，這是全國首批此研究之一。

據WPI校報報導，該研究團隊對214名女性進行問卷調查，從2510名18至40歲非裔、拉丁裔和白人剛生產完女性中隨機選出。他們不僅提供產後一個月的體重羞辱例子，還提供分別在產後1個月、半年和一年的體重變化和產後抑鬱症狀等。此研究將體重羞辱定義為，其他人對某個個體超重或肥胖的歧視偏見。

這篇研究論文發表在健康心理學雜誌(Health Psychology)。羅德格斯說，體重羞辱研究日益增多，但是針對懷孕女性的研究幾乎沒有。

她的研究顯示，經歷體重羞辱的女性中，51%在懷孕期額外增重，產後6個月至一年平均額外增重10磅，以及產後一年內抑鬱症狀增加；另外，新手媽媽的自我價值感會直接影響她的孩子，同時，在最應該和寶寶相處、關注寶寶健康的時間段，部分女性不得不花這些時間去鍛煉節食。

羅德格斯說，這些研究發現令人不安，特別是產後抑鬱不僅影響母親，而且影響孩子健康狀況。她希望這些結果能夠提醒孕婦的家人、朋友、醫生，工作夥伴乃至整個社會，這些體重羞辱會產生長期的有害結果。