年輕爸媽注意 3歲以下幼童腹部腫脹可能是肝臟惡性腫瘤

2019-03-15 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹馬偕醫院表示，一名4個月大的嬰兒，因不明原因造成腹部腫脹，經小兒腫瘤科藉由超音波、電腦斷層檢查、血清胎兒蛋白指數與肝臟腫瘤切片診斷後，確定小小病患得到原發性肝臟惡性腫瘤「肝母細胞癌」。

「肝母細胞癌」為兒童常見的肝臟惡性腫瘤，是一種胚胎性腫瘤，多好發在0至3歲幼童身上。小兒腫瘤科醫師黃鼎煥表示，目前臨床上發現早產兒、過度增生症候群病童，以及帶有家族性結直腸瘜肉綜合症基因變異者的發生率較高，但直接的誘發致病因子尚不明確。

根據中華民國兒童癌症基金會統計，肝母細胞癌的發生率在兒童癌症中約佔1.8％，大部份發生於3歲以下的嬰幼兒，且男孩略多於女孩。患有肝母細胞癌的患者因年紀小，語言能力尚未成熟，加上發病症狀不明顯，許多新生兒爸媽容易忽略，因此常常難以及早診斷。

黃鼎煥表示，肝母細胞癌初期沒有明顯症狀，腫瘤大到一定程度後，會有腹脹、腹部腫塊，或是食欲減低等情形，若腫瘤壓迫到膽管系統則會有黃疸現象。許多病童是在別的醫療狀況接受超音波檢查時無意中發現的，建議家長在幫孩子洗澡、換衣服時，可多仔細留意小孩腹部。

黃富煥指出，肝母細胞癌最好治療方式為手術切除與化療搭配，由於兒童腹腔空間小、總血量較成人少，手術相對要比成人開刀成熟、細心，因此事前的準備工作需更詳盡。經開刀切除腫瘤後需再依患者情況搭配4至8次化療，以確定癌細胞完全撲滅。

另外，因肝臟有代償性增長功能，一般肝臟切除手術可容許失去約三分之二容積，但在兒童肝臟手術中，往往希望能保留越多越好。黃富煥也強調，小兒肝臟再生能力強，部分孩童4至6個月能恢復原來肝臟體積的8成，一年左右幾乎能恢復原來大小。