北車地下街不迷路 觀傳局增設60處地貼式地圖

2019-03-15 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北車站每天50多萬人次進出，卻不時有人迷航；北市觀光傳播局今天起在北車周邊地下街60處地下街出入口前或通道間設置地貼式地圖，方便民眾確認方位、前往目的地，預計先試辦到12月中旬，期間若有民眾提供修正意見被採納，觀傳局也將贈送小書包。

被戲稱「全台最大迷宮」的北車，不僅多鐵共構、地下空間通行路線錯綜複雜，出入口也超過70個，即便有引導標示，仍有民眾會迷路；北市府去年4、5月因此和華陰街徒步區發展協會合作於北車周邊地下街19處試辦地貼式地圖半年，經1000份問卷調查也發現約8成民眾認為有幫助，今年決定花90萬元擴大為60處試辦。

觀傳局長劉奕霆表示，他自己也常在北車地下街迷路，今年的地貼包括詳細地圖、簡圖及指引，分別設於60處地下街出入口前或通道間，41處詳細地圖除各車站、地下街的位置，還有全部的通道及出口地點，並標示最近的洗手間位置，也方便民眾了解各地下街方位、鄰近北車特區的道路資訊。

至於16處簡圖則是縮小、精簡版的北車特區地下街區域地圖，3處指引則主要告至民眾如何前往另一處地下街或廁所等資訊。

劉奕霆也舉例，很多民眾不知如何從北車後站走到前站，透過地圖就能得知，從承德路、市民大道口的Y7入口進入地下層，再直走Y8、K7，一路到Z2出口，就可抵達忠孝西路；此外，地圖上也有QR Code供民眾手機掃描下載「台北車站通」App。