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跨國研究：父親生育年齡越高 孩子罹思覺失調風險增

2019-03-15 11:29聯合報 記者羅真╱即時報導

台灣大學公共衛生學院與中國醫大公共衛生學院的最新跨國研究發現，父親生育年齡與孩子罹患思覺失調症的風險有關；父親若在25歲以後生育，生育年齡每延後10歲，子女在18歲以前罹患思覺失調症的風險就增加30%。

這項研究近日由精神醫學期刊「生物精神醫學」（Biological Psychiatry）官網刊出，並將為此發布新聞。台灣大學公衛學院院長詹長權認為，這項研究提醒，男性與女性同樣需要充分的育嬰假，制度上應支持年輕男女在工作與生活中達成平衡、在適當的年齡婚育。

研究團隊蒐集3000名台灣思覺失調症患者與其雙親的資料，患者是家中唯一的思覺失調症病人，父母都未罹病。研究觀察到，患者的父親生育年齡在25歲之前或30歲之後，患者小於18歲就發病的比率較高。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳為堅說，太年輕的父親可能因生殖系統尚未成熟，致使孩子罹患精神病的風險較高。至於年齡較高的父親，究竟是因為年齡增長帶給孩子健康負面的影響，又或者是本就有精神疾病遺傳基因的父親較傾向晚生育，須進一步探究。

研究團隊針對其中1649個家庭進行基因標誌測試，測量數十萬個遺傳位點，藉此推估父親的精神病遺傳風險。研究觀察到，父親本身帶有的精神病基因越多，生育第一胎的年齡越晚。研究團隊接著以統計方法控制父親的遺傳風險，單純比較父親年齡帶來的影響，結果發現，父親若在25歲以後生育，生育年齡每延後10歲，子女在18歲以前罹患思覺失調症的風險就增加30%。

中國醫藥大學職業安全與衛生學系助理教授王世亨說，男性生育年齡與子代健康的因果關係尚未有定論，其中一個主要假說是「新生突變假說」，男性的精子不斷進行減數分裂，此過程中可能突變，隨著年齡增加，累積的突變數目愈來愈多，因此增加子代的罹病風險。

台灣大學公共衛生學院與中國醫大公共衛生學院的最新跨國研究發現，父親生育年齡與孩子...
台灣大學公共衛生學院與中國醫大公共衛生學院的最新跨國研究發現，父親生育年齡與孩子罹患精神病的風險有關。記者羅真／攝影
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