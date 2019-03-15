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穿越時空？35年前老照片 驚見路人神似韓國瑜

基隆平交道全停擺遮斷器升不起來 道路封改人工指揮

2019-03-15 10:55聯合報 記者游明煌╱即時報導

台鐵基隆站出口處的電纜線槽今天凌晨發生火警，起火原因還要調查，但因通訊及號誌系統故障，全部改為手動，不僅影響列車誤點，也影響基隆和八堵間的平交道，遮斷器全都無法升起，目前水平交道道路全都封閉，禁止車輛通行；但民眾仍可過平交道，改由人工指揮，待火車通過後才放行。

台鐵表示，由於平交道是受到號誌系統控制，因電纜線導起火，目前號誌系統故障，連帶影響平交道遮斷器升降，目前都降下來平放，無法自動升起，因此成功路、龍安街等平交道都改為人工指揮控制民眾通行，道路已封閉，車子全都無法過平交道，造成附近路段大塞車，市區警察已到各路口疏導交通。

成功路橋下方平交道，因位在成功市場旁邊，平時人潮非常多，今天上午受到大誤點影響，進出平交道非常多民眾，很多人等火車經過等到不耐煩，市警第一分局及台鐵人員在四個遮斷器指揮民眾通行，民眾只能鑽遮斷器旁的空間通行。

台鐵基隆站長黃學甲說，上班上學尖峰時段已過，每班列車都延誤30分鐘，9點多後人潮改變少，目前都還是延誤情況，。

台鐵指出，基隆=七堵間上下行列車每列次約晚15至30分，往宜蘭、花蓮及南下高雄列車不影響，現場電務單位搶修中，預估12點前號誌可恢復正常。

受到電纜線起火影響，基隆平交道停擺，車輛禁行，全改人工指揮讓民眾通行。記者游明煌...
受到電纜線起火影響，基隆平交道停擺，車輛禁行，全改人工指揮讓民眾通行。記者游明煌／攝影
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受到電纜線起火影響，基隆平交道停擺，車輛禁行，全改人工指揮讓民眾通行。記者游明煌...
受到電纜線起火影響，基隆平交道停擺，車輛禁行，全改人工指揮讓民眾通行。記者游明煌／攝影
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受到電纜線起火影響，基隆平交道停擺，車輛禁行，全改人工指揮讓民眾通行。記者游明煌...
受到電纜線起火影響，基隆平交道停擺，車輛禁行，全改人工指揮讓民眾通行。記者游明煌／攝影
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受到電纜線起火影響，基隆平交道停擺，車輛禁行，全改人工指揮讓民眾通行。記者游明煌...
受到電纜線起火影響，基隆平交道停擺，車輛禁行，全改人工指揮讓民眾通行。記者游明煌／攝影
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台鐵列車基隆
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