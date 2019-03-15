營養師：寶寶出生4到6個月可開始添加副食品

2019-03-15 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



1歲半的小志因為動作發展遲緩就醫，被台大醫院新竹分院小兒內分泌科診斷為「兒童營養不良合併維他命D缺乏佝僂症」，會診營養師評估小志每天的飲食狀況，雖然媽媽每天為小志認真變換各式蔬菜、根莖類等植物性食物，卻完全沒有攝取牛奶、蛋類、家禽等動物性蛋白質，同時小志也不願意咀嚼固態的食物。

台大醫院新竹分院營養師黃淑俐表示，寶寶出生4到6個月後隨著感官、動作的發育、消化能力的成長，母乳或是嬰兒配方奶已不足以應付寶寶的營養需求，所以此時是添加副食品的時機。

「副食品」除了滿足不同成長時期的營養需求，也是訓練嬰幼兒咀嚼、吞嚥能力、接受多樣性食物，以養成健康飲食習慣的一個過程。如果發現媽媽的奶水不足，或寶寶顯得吃不飽，可提早在滿4個月後開始添加副食品。已經有許多研究指出，太晚給予副食品會提高餵食困難的機會。

黃淑俐表示，開始添加副食品時，要選擇富含鐵質與維生素D的食物，食物種類則依序從全穀雜糧類，搭配強化鐵質、維生素D的米精、麥精，蔬菜類選擇深綠色蔬菜、水果類可選擇維生素C含量豐富的柳丁、芭樂自製果汁或磨泥；滿6個月後開始添加豆、魚、蛋、肉類等蛋白質來源的食物，如蛋黃、豆腐或豆漿、魚、肉、肝泥等，另外要特別注意不要餵蜂蜜給1歲以下的寶寶吃。

該如何變換副食品的性狀？黃淑俐提醒，供給的食物應從湯汁狀的流質或糊狀半流質，逐漸轉變成泥狀半固體或固體的型式，1歲以後以多樣且均衡的固體食物為主，需留意每次嘗試一種新食材，循序漸進。

至於起司、優格、蛋類、小麥、花生醬、堅果醬、魚類及貝類等高致敏性食物的嚐試時間點不必刻意延後，依據台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會的研究報告，延遲給予高致敏性食物的時機，反而增加嬰兒發展過敏的風險。這類食物只要如同其他副食品一樣，每次從少量添加一種開始，如曾有過敏反應或相關疑慮，請諮詢兒童過敏免疫專科醫師。

副食品的準備以自然、自製為首選，選擇大人和小孩都能吃的食物，清洗、切割、烹調，各類單品取出寶寶食用3到5天的份量，不加糖、不加鹽，分量盛裝冷凍備用，食用時加熱輪序搭配即可。