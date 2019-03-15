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台鐵基隆七堵間電纜線槽冒煙 大誤點基隆站擠滿人

玉山計畫最短聘期減為3個月 頂大讚有助攬才

2019-03-15 10:00聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部今年變更「玉山青年學者」的申請辦法，要求學校必須繳交兩封推薦信函，清華大學研發長曾繁根表示，教育部此作法是從善如流，因推薦信函可提供第三方的保證，較具公信力。

曾繁根表示，去年教育部核給清大6個名額，全部都已經聘任。今年目前校內初步會有十幾位申請，還在校內初審中。

曾繁根說，去年可能因為較倉促，玉山學者（青年）計畫沒有要求推薦函，「比較奇怪」。他說，要來大學申請教職也都必須附推薦信，玉山計畫今年是回歸正常的推薦管道。不過推薦者必須在該領域的學術地位夠高，才有加分效果。

中興大學校長薛富盛表示，有推薦信是好事，可以讓審查委員對申請人有進一步的認識。他提到，興大去年在玉山學者的延攬成果亮眼，有兩位國際知名學者加入興大的行列；一位來自瑞士聯邦理工大學的水稻專家Wilhelm Gruissen 教授，另一位來自美國加州大學聖地牙哥分校的華裔學者杜武青教授。兩位學者的專長領域皆是中興大學的強項，對興大在國際學術地位的提升有很大的助益。

交通大學校長張懋中指出，去年交大已經聘了幾位玉山學者。他提到，今年對短期交流教研人員的聘期有修正，去年規定每年至少要在學校服務4個月，學校要請海外學者回來相當困難，「很多人就敬謝不敏」，因為國外大學的暑假一般是3個月。

「教育部有聽到學校的聲音」，張懋中說，教育部今年把4個月改成3個月，國外的老師比較容易安排時間。

曾繁根也說，短期交流教研人員聘期改成至少3個月「比較合理」。他說，教育部採納學校的建議，讓此政策更加完善。

清華大學。圖／清華大學提供
清華大學。圖／清華大學提供
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教育部玉山計畫中興大學
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