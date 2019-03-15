親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

時代苦難下的滾滾紅塵：顧美華、張曼玉與吳耀漢

台鐵基隆七堵間電纜線槽冒煙 大誤點基隆站擠滿人

台鐵基隆－七堵號誌故障列車遲 估中午恢復正常

2019-03-15 09:37聯合報 記者洪安怡╱即時報導

台鐵局指出，今日凌晨2時40分起，基隆─七堵間中途號誌故障，基隆─七堵間上下行列車每列次約晚15至30分，不過往宜蘭、花蓮及南下高雄列車不受影響，現場電務單位搶修中，預估到今天中午12時，號誌可恢復正常。

台鐵局基隆─七堵間中途號誌故障，此為示意照。本報資料照片
台鐵局基隆─七堵間中途號誌故障，此為示意照。本報資料照片
分享

列車基隆台鐵
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

台鐵基隆七堵間電纜線槽冒煙 大誤點基隆站擠滿人

2019-03-15 09:06

彭啟明：雨勢將減緩 周末轉晴回溫

2019-03-15 07:29

金門海漂豬 檢出非洲豬瘟病毒

2019-03-14 23:19

憂鬱過勞死的前一步，就是腦疲勞！台大醫師：AI世代來臨，上班族要拒絕的5件事

2019-03-15 07:56

「醫院也收不下去」最快五月！器捐者健保免部分負擔

2019-03-15 00:08

國中生恐失明 300萬救眼錢有了

2019-03-14 23:06

玉山計畫最短聘期減為3個月 頂大讚有助攬才

2019-03-15 10:00

吳德榮：微弱鋒面過後 下周三、四將熱到30度

2019-03-15 07:45

健康你我他／賞櫻遠離塵霾 心情也High

2019-03-14 23:58

台北健康養生展 素食金牌大廚傳祕訣 國健署推六口訣

2019-03-14 23:54

我的經驗╱長期穿「鉛衣」 竟讓我椎間盤突出

2019-03-14 23:52

台灣大投入7000萬推數位苗圃 助孩子走向國際

2019-03-14 23:52

教改亂 K-12全學制私校更夯 從幼園念到高中

2019-03-14 22:47

烈嶼海漂豬染非洲豬瘟 明起豬肉產品禁止攜大金門

2019-03-14 22:04

挑戰梅蘭芳 李勝素、于魁智來台搬演「太真外傳」

2019-03-14 21:31

不只代表白色情人節 3月14日還有這些紀念意義

2019-03-14 21:28

共感舞蹈節起動 肢體與靈感相遇

2019-03-14 20:50

副作用減少 美研發抗心臟病新藥

2019-03-14 20:49

中國京劇院再登台 大唱四郎探母

2019-03-14 20:44

金門發現第3隻海漂豬檢體呈陽性 明將全面採血

2019-03-14 20:33

集資嬰兒枕標榜「穩睡顧型」 醫師千字批「殺嬰」

2019-03-14 20:23

民航局宣布 即日起停飛波音737-8和737-9

2019-03-14 19:50

小確幸！今年統一發票獎 增開2組200元獎

2019-03-14 18:50

海飄豬確診非洲豬瘟！小金門豬產品暫禁運金門

2019-03-14 18:47

「胸前像是掛了兩顆籃球」 婦人罹巨乳症困擾不已

2019-03-14 18:25

遠赴異鄉學中文 哥倫比亞女孩自認「外國長相的呆灣郎」

2019-03-14 17:58

6格蓋章就醫紀錄紙卡超懷念！網回憶：看病從A換到Z卡

2019-03-14 17:35

政院兒少法草案出爐 托嬰中心應裝監視器

2019-03-14 17:19

男遭鎖鏈蛇咬台中沒血清用 疾管署研議增配置點

2019-03-14 17:13

10個問題符合幾項？不喝水又愛重口味 小心腎臟病上身

2019-03-14 16:58

理科太太影片疑觸法 北市衛生局：當事人下周五說明

2019-03-14 16:57

影／降菸稅提案見邱泰源連署 專家批：違背醫師倫理

2019-03-14 16:48

診間叫號患者遲遲不進門 背後原因超心酸

2019-03-14 16:48

今年首例本土德國麻疹現蹤 撲克牌選手接觸近300人

2019-03-14 16:41

中風警訊FAST口訣 把握黃金治療3小時

2019-03-14 16:18

慢速螺旋果汁機比較營養？小心商人的販賣噱頭

2019-03-14 15:27

老翁攝護腺肥大頻尿 綠光雷射汽化讓排尿問題說再見

2019-03-14 15:25

一成二德國人年讀30本書 龍應台：台灣作家是寂寞小農

2019-03-14 15:17

影╱奇美醫院引進「抗癌新利器真光刀」 患者見證療效

2019-03-14 14:53
看更多

熱門文章

春夏好財運！上半年有發財吉運的生肖TOP6

2019-03-14 16:00

注意！這4款湯含鹽量最高 喝2碗就超標

2019-03-14 12:05

民航局宣布 即日起停飛波音737-8和737-9

2019-03-14 19:50

6格蓋章就醫紀錄紙卡超懷念！網回憶：看病從A換到Z卡

2019-03-14 17:35

集資嬰兒枕標榜「穩睡顧型」 醫師千字批「殺嬰」

2019-03-14 20:23

1歲半童無法站立 竟因媽誤信非專業副食品書籍

2019-03-14 12:06

父癌末插管兒不願放棄治療 悲喊「不救就是我不孝」

2019-03-14 10:46

順利轉職！有機會創造事業第二春的5個生肖

2019-03-14 15:26

理科太太影片觸法？ 北衛生局：下午請經紀人說明

2019-03-14 13:24

「醫院也收不下去」最快五月！器捐者健保免部分負擔

2019-03-15 00:08

憂鬱過勞死的前一步，就是腦疲勞！台大醫師：AI世代來臨，上班族要拒絕的5件事

2019-03-15 07:56

遠赴異鄉學中文 哥倫比亞女孩自認「外國長相的呆灣郎」

2019-03-14 17:58

吳德榮：微弱鋒面過後 下周三、四將熱到30度

2019-03-15 07:45

深情又霸氣！媽說不要交窮男友 她喊「我請他當員工」

2019-03-14 13:39

海飄豬確診非洲豬瘟！小金門豬產品暫禁運金門

2019-03-14 18:47

全聯獨賣百萬粉絲明星貓「黃阿瑪」衛生紙 83項家用紙明起買一送一

2019-03-14 16:20

圖多／木村光希Kōki微服出巡寶格麗專賣店 親民作風揮手、微笑點頭通通有

2019-03-14 10:44

禁止員工滑手機「抓到扣一千」 勞工局：違法扣薪

2019-03-14 10:53

吃平價牛排也幸福…同甘共苦15年 小情侶婚訊感動萬人

2019-03-14 12:31

無印良品560項商品再降價！降幅約15%

2019-03-14 16:56

國際油價大漲免驚！這個原因讓下周國內汽油僅小漲

2019-03-14 12:23

每日星座運勢／獅子打扮提升桃花運 事業獲得肯定

2019-03-15 00:00

台鐵基隆七堵間電纜線槽冒煙 大誤點基隆站擠滿人

2019-03-15 09:06

診間叫號患者遲遲不進門 背後原因超心酸

2019-03-14 16:48

彭啟明：雨勢將減緩 周末轉晴回溫

2019-03-15 07:29

「理科太太」代言出包 衛福部長：不可取將開罰

2019-03-14 11:38

2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43

中風警訊FAST口訣 把握黃金治療3小時

2019-03-14 16:18

「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％　

2019-03-14 18:56

準備開搶衛生紙 全聯83項紙品15日起買一送一

2019-03-14 10:55

埃及聖䴉龐大鳥巢區移除 數千隻鳥全不見了

2019-03-14 16:45

理科太太置入行銷 醫師藍委：自費篩檢多此一舉

2019-03-14 11:44

教改亂 K-12全學制私校更夯 從幼園念到高中

2019-03-14 22:47

金門發現第3隻海漂豬檢體呈陽性 明將全面採血

2019-03-14 20:33

烈嶼海漂豬染非洲豬瘟 明起豬肉產品禁止攜大金門

2019-03-14 22:04

10個問題符合幾項？不喝水又愛重口味 小心腎臟病上身

2019-03-14 16:58

誠品慶30 敦南店釋出誠品人會員超低門檻

2019-03-14 21:00

男子瘋狂重訓2天 竟診斷出橫紋肌溶解症

2019-03-14 14:33

東京櫻花3月21日開！大阪24日接力 日本櫻花最新動態

2019-03-13 18:17

理科太太影片疑觸法 北市衛生局：當事人下周五說明

2019-03-14 16:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top