吳德榮：微弱鋒面過後 下周三、四將熱到30度

2019-03-15 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，這個周末白天舒適微熱，下周二以後鋒面減弱，下三、四各地高溫將升到30度以上，宛如夏天。至於在關島南方海面的熱帶性低氣壓，向西北西移動，是否能發展成颱要再觀察。

吳德榮指出，最新（14日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天上午起天氣將轉乾，北台灣降雨停歇、雲量逐漸減少，天氣仍偏涼；中南部平地多雲時晴，白天舒適至微熱、早晚涼；山區及花東仍有局部短暫雨的機率。北部高溫約在20度、中部26度、南部29度、東部約25度左右。

他說，明天東北季風減弱，各地多雲時晴，但清晨因輻射冷卻作用，氣溫降得很低，北台灣的空曠地區的最低溫可能只有12度、都會區約在14度。吳德榮提醒，天亮後溫度迅速回升，時間雖短暫，但清晨戶外活動仍應注意保暖。下周日各地多雲時晴，白天舒適微熱早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮表示，下周一微弱鋒面影響，北台灣及東半部轉有局部雨，氣溫稍降，北台灣略轉濕涼。下周二鋒面減弱，天氣好轉。下周三、四各地晴時多雲、高溫將升過30度以上，「暖熱如夏」的天氣。

吳德榮說，上周北方冷空氣強度強且與南方氣團對峙，在交界面上不斷產生雲雨，即使鋒面通過後，空檔不明顯，兩波鋒面造成連續陰雨的天氣，冷空氣更一度達「強烈大陸冷氣團」的標準。而今晨通過及下周一抵達的兩波鋒面，冷暖氣團的溫度、濕度差異較小，發展出的鋒面弱、範圍小，所以影響時間短，天氣好轉後、穩定無雨的時間長。一樣是春天所發展出的鋒面，影響卻是完全不同的。

中央氣象局表示，周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦屬偏涼，各地大多為多雲到晴，降雨不明顯天氣較乾，西半部山區有零星短暫雨。下周日、一由於微弱鋒面掠過北部海面，造成北部及東北部地區較不穩定，可能有短暫陣雨，而中部、東部、東南部地區及南部山區則有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。