彭啟明：雨勢將減緩 周末轉晴回溫

2019-03-15 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天深夜開始台中以北到東半部都有雨，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，預期上午降雨會減緩，不過伴隨冷空氣，今天白天的高溫會比昨天略降。下一波的變化可能在下周四的下半天，下周末再轉為不穩定的天氣，預估可能會帶來較豐沛的雨勢。

彭啟明在臉書發文說，周四深夜開始，這波較微弱淺薄的鋒面雲系掠過中部以北，台中以北到宜蘭花蓮都有降雨，不過鋒面結構較弱，降雨不如上周來得強。他表示，今天清晨北部沿海空曠低溫降到14-15度，白天回溫幅度有限，北部預期不超過20度，中南部清晨低溫16-18度，白天雲量也較多，中午高溫約22-26度，和昨天比都略降。

彭啟明指出，原先預期下周日（17日）下半天接近的微弱鋒面仍有變數，也有可能只是讓台灣北部雲量略多而已。他說，因為春天的系統變化快速，半天前再做觀察較為合適。但大致上，下周一到周四將是回溫轉晴的好天氣。

他說，下周四下半天有另外一道鋒面接近，下周五、六、日可能再度轉為不穩定的天氣類型，預期鋒面結構較完整，可能會帶來較豐沛的雨勢，安排戶外活動要多考量。

空氣品質方面，彭啟明說，昨天中南部空氣品質較差，而隨著風勢增強，已經明顯改善，只剩高雄、屏東空品差些。他表示，未來幾天大氣較穩定，中南部本地汙染持續累積，也還有境外汙染移入的機會。

中央氣象局表示，今天清晨受到鋒面通過影響，中部以北及宜蘭、花蓮出現明顯的雨勢，南部及台東也有局部降雨。白天之後水氣會逐漸減少，西半部降雨漸停歇，轉為多雲可見陽光的天氣，剩下山區及東半部仍有局部短暫雨。