教改亂 K-12全學制私校更夯 從幼園念到高中

2019-03-14 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



課綱、升學制度近年改來改去、吵來吵去，很多家長無所適從，選擇讓孩子一路念私校，私校也紛走向K-12、即從幼兒園到高中都包辦的全學制中小學，家長更加趨之若鶩。

例如北市靜心中小學今年就增設高中部，成為北市第四所K-12私校；北市泰北高中除增設國中部，也無償借地給市府辦幼兒園，未來還要籌設國小。

靜心中小學校長唐尚智說，台灣近年來教改頻繁，尤其108課綱審議期間，意識形態介入角力，文白之爭、歷史課綱等鬧得沸沸揚揚，導致家長很多疑慮，寧願送孩子就讀辦學口碑好、績效好的私校，省得心煩。

唐尚智指出，繼薇閣、再興、復興後，靜心成為北市第四所K-12的全學制私校，今年增設高中部，第一年只招3班、每班35人，只提撥15%名額參加免試入學分發，其他都單招。以該校小六直升國中近百分之百的比率，未來應該也有很多國三生會直升高中部。

唐尚智說，靜心發展很多特色課程，其實已走在12年教新課綱的前頭，例如該校認為念文言文有助文化涵養，高中新課綱減為只念15篇，根本不夠，校方因此自編50篇古文、100篇韻文給學生念，未來高中部還會開史記、紅樓夢等經典選修課；新課綱新增科技領域，靜心也和美國工程名校卡內基美隆大學合作，引進該校研發的科技課程，轉化為中小學課程。

創校103年的泰北高中校長陳建佑則表示，該校早期是「台北中學」，是北市最好的私立初中，每年辦招生考試，台鐵還要開專車載考生到士林火車站。民國37年，該校因鄰近士林官邸，被政府徵用一半校舍給裝甲等軍隊住，學生改為上午、下午班，學生只上半天課，時間變多，常在士林車站閒晃，民眾誤以為學生整天不念書、只會晃來晃去，從此影響對學校的觀感，造成負面刻板印象。

陳建佑說，私校不能用地名當校名，台北中學後來改名諧音的泰北中學，停招初中，改招高中職生。不過，面對少子化衝擊，學生從極盛6千多人到如今只有1千多人，泰北不屈服，不斷調整腳步，高職設計群、機器人課程都領先北市各私校，更邁向全學制，盼恢復昔日榮光。

陳建佑說，泰北兩年前與福智文教基金會合作開辦國中部，強調品格、環境、生命教育等，學生一律住校，遠離３Ｃ產品誘惑；今年二月更無償提供土地給市府辦非營利幼兒園；未來還將籌辦國小，鼓勵家長讓孩子從幼兒園念到高中。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕感嘆，近年來面對教改亂象，家長充滿焦慮與疑慮，加上公立學校一直無法淘汰不適任教師，有辦法的家長，無不讓孩子念私校，不管輔導升學、提升教學，都比公校有效率。然而，多數學生仍念公立學校，尤其沒錢念私校的偏鄉弱勢生，更不能放棄他們。教育部不能卸責，應盡速修法淘汰不適任教師、提升公校教學品質，立法院更不能因部分教團反對就擱置修法案，千萬別輕忽家長的選票。