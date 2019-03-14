烈嶼海漂豬染非洲豬瘟 明起豬肉產品禁止攜大金門

2019-03-14 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



豬瘟中央災害應變中心今天傍晚表示，烈嶼鄉西南邊岸際12日所發現的1頭漂流岸際死亡豬隻，確認染上非洲豬瘟，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，金門縣政府表示，目前防疫所除針對人員、車輛及器械進行消毒外，也監控烈嶼鄉8家養豬場，都未發現異常現象，明天一早將進行豬隻採血檢驗，在報告未出爐前，將暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門。

金門縣防疫所長莊謙恭今天晚間表示，12日接獲烈嶼鄉公所獸醫師通報，烈嶼鄉清潔隊人員在接近沙溪堡海邊執行淨灘活動時發現1頭約5公斤死亡豬隻，防疫所會同金門岸巡總隊立即趕赴現場了解，採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。

檢驗報告今天出爐，相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸檢測結果呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。發現地點已由本縣防疫所完成澈底消毒，且該地區周邊半徑3公里內無養豬場。

縣府表示，這次的管制範圍初步是小金門，主因是海漂豬發現的地點半徑3公里內無養豬場，加上海漂豬所驗出的是非洲豬瘟病毒株基因片段，並不是活的病毒，今天將由防疫所於明日上午進行每場採樣20頭豬隻血液送樣監測。