挑戰梅蘭芳 李勝素、于魁智來台搬演「太真外傳」

2019-03-14 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



最受台灣戲迷歡迎的京劇藝術家于魁智和李勝素，再度率領中國國家京劇院一行80人來台，3月19日至24日在台北國家戲劇院演出六場精彩好戲。

中國國家京劇院是大陸文化部唯一直屬的京劇院團，成立於1955年，首任院長為京劇藝術大師梅蘭芳。此次來台流派紛呈，卡司超強，每位主要演員皆為一時之選，除了于魁智與李勝素兩位名角，還有著名裘派銅錘花臉王越、老旦張靜和郭瑤瑤、文武老生杜喆、楊派老生馬翔飛和劉壘、文丑陳國森和王珏、袁派花臉劉魁魁和胡濱、程派青衣呂耀瑤、梅派青衣朱虹、武旦戴忠宇，眾多名角同台飆戲，要讓戲迷過足戲癮。

「滿江紅」為中京院招牌戲，由于魁智飾演岳飛，李勝素飾演岳夫人，王越飾演秦檜，胡濱飾演牛皋。「霸王別姬」為梅派經典名劇，唱段動聽，虞姬舞劍英姿颯爽，在京劇曲牌「夜深沉」烘托下，道盡英雄氣短兒女情長，劇情悲壯感人，由文武兼備的梅派傳人李勝素和朱虹飾演虞姬，劉魁魁和胡濱飾演項羽。

「女殺四門」是一齣高難度的武戲，由武旦戴忠宇挑樑演出。「失街亭‧空城計‧斬馬謖」取材自「三國演義」，由于魁智飾演諸葛亮，王越飾演司馬懿，杜喆飾演王平，劉魁魁飾演馬謖，劇中大段膾炙人口的唱段，深受戲迷歡迎。

全本「太真外傳」取材自白居易「長恨歌」，梅蘭芳當年曾以此劇榮登四大名旦之首。此次由李勝素飾演楊貴妃，于魁智飾演唐明皇。

「四郎探母」是戲迷百看不厭的骨子老戲，由于魁智與杜喆飾演楊延輝，李勝素與朱虹飾演鐵鏡公主，郭瑤瑤飾演佘太君，呂耀瑤飾演蕭太后。「龍鳳呈祥」取材自「三國演義」，述說孫權用周瑜所定的美人計誆劉備過江，結果弄假成真，賠了夫人又折兵的故事，由于魁智飾演劉備，李勝素飾演孫尚香，杜喆飾演喬玄，張靜飾演吳國太，王越飾演孫權。