數位苗圃助偏鄉 免費流量送學童

2019-03-14 20:52 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



台灣大基金會董事長張善政14日出席「數位苗圃計畫」記者會。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook 台彎大哥大14日宣布今年將捐助全台10000名中低收入的中學生，提供每人每月6GB的免費網路流量。總經理鄭俊卿表示，公司也與互動外語學習出版商合作，每人每月提供150元的線上課程，預計在公司主導的「數位苗圃計畫」中投入超過7000萬台幣，幫助偏鄉學童走向國際。

偏鄉缺乏科技資源

台灣大基金會董事長張善政也指出，近年來偏鄉的科技資源問題備受矚目，台灣有太多孩子需要透過網路學習外語和國際接軌。家扶基金會執行長何素秋同意說，偏鄉學童因貧窮限制教育的發展，企業推動「數位苗圃計畫」，幫助孩子們透過網路學習外語，順利走向脫貧的道路。

「偏鄉學生連499的基本費都拿不出來！」張善政說，根據衛福部統計，全國符合中低收入資格的12歲以上青少年超過5萬6千人。他在當行政院長時曾建議教育部在各級學校增加程式教育課程，卸任後更從2017年開始啟動「偏鄉玩程式計畫」，過程中發現偏鄉網路科技及師資資源嚴重不足。

他說，台灣有太多學童需要透過網路科技學習與世界接軌的能力，此次企業推動「數位苗圃計畫」，訴求「乘著科技翅膀，陪孩子看見希望」，未來孩子擁有線上互動學習的帳號後，也可透過公共WIFI及學校電腦啟動學習，讓追夢的腳步不再受限於環境。

助學童脫貧

何素秋說，將近8成的偏鄉學童家庭中沒有人能教導課業，並有7成的弱勢家庭無法支付學費，教育本該是讓孩子脫離貧窮的管道，但卻因貧窮限制孩子的發展，今年企業邀請家扶基金會成為計畫中的第一個社福團體，希望能順利讓孩子們走向「脫貧」的人生。

「數位苗圃計畫」自即日起開放NPO及各地方政府社會局代為申請，凡對外語學習有高度熱誠，且曾接受政府立案之NPO組織協助或具中低收入戶資格者，每人每月皆可享有6GB免費上網及超過400本英、日、韓、法等多國語言線上讀本。

台灣大哥大與互動外語學習出版商合作，推動「數位苗圃計畫」。（photo by 施養正/台灣醒報）

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