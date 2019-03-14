副作用減少 美研發抗心臟病新藥

2019-03-14 20:49 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



抗心臟病的降血脂藥物有新款，據傳能維持藥效，並減少副作用。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 比他汀類還好，新款降血脂藥物副作用小！過往美國最廣泛使用的降膽固醇、血脂類處方藥他汀類（Statin），一直都有副作用的傳聞，服用後可能產生抑鬱症、肌肉酸痛等。有學者14日於醫學雜誌指出，新款降膽固醇藥物對人體更為安全，而且也維持原本的降膽固醇能力，有機會成為未來抗心臟病的最佳藥物。

根據《健康線》報導，對於部分做不到健康飲食與充足運動的高膽固醇患者來說，能降血脂的他汀類藥物就是最後一道防線，尤其對心臟病為最主要死因的美國來說，這種減少心臟病發作的藥物正是廣泛被使用的處方簽。

然而，約有10到15%服用他汀類藥物的患者會發生肌肉疼痛的問題，據《新英格蘭醫學雜誌》14日揭露新研究指出，學者發現一項新款的降血脂藥Bempedoic Acid，這種藥物與他汀類最大差異就是副作用變少。

學者補充說明，新藥運作方式與他汀類藥物與類似，只是作用位置不同，新藥能阻斷關鍵酶類，減少相關成份進入肌肉，就不會產生副作用。

據《心律建議網》報導，他汀類藥物在早期實驗中，被認為可能導致記憶喪失與抑鬱症，而隨著研究無法找到確切關聯後，只能說他汀類對每個病患的副作用都不定，目前比較確定的是消化問題與肌肉痠痛，但若新藥審核是沒問題的話，這類的副作用也將成歷史。

在日前研究發表後，新款降血脂的製藥商艾斯派靈正在跑程序，只待美國食品和藥物管理局的核准就能上市。

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