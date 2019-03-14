集資嬰兒枕標榜「穩睡顧型」 醫師千字批「殺嬰」

2019-03-14 20:23 聯合新聞網 綜合報導



近日集資平台一款熱銷嬰兒枕，遭小兒科醫師打臉安全疑慮。醫師表示，2歲前使用枕頭會提高寶寶窒息猝死率。圖／ingimage 分享 facebook

到底嬰兒該不該睡枕頭？相關討論過去層出不窮、眾說紛紜，近日網路集資平台出現一款嬰兒枕頭，不但號稱能讓嬰兒半夜不哭鬧，也能睡出好頭型，甚至還可以避免寶寶趴睡造成的窒息風險。不過有小兒科醫師看了卻發文控訴業者恐提高嬰兒死亡率，還直言「不打爆你我剪專科醫師執照」。

這名醫師在「批踢踢」論壇發文，表示日前妹妹傳來要買給自己女兒當禮物的商品連結，是集資平台嘖嘖上熱賣的嬰兒枕，開放集資一個月已募得88萬元、近300名家長購買。不過，他看完商品介紹後整個人氣炸，痛批業者「賣商品我沒意見，用錯誤知識誘導別人購買，提高別人家小孩的死亡率這我就完全無法接受。」

他解釋，嬰兒2歲前使用枕頭會提高窒息猝死機率，然而業者卻避而不談甚至斷章取義的將醫師不建議嬰兒使用枕頭，歸因為「寶寶脊椎是直的」。他提到之所以如此憤怒，是過去曾遇過3起嬰兒猝死的臨床案例，其中一起就是因媽媽用了「號稱顧頭型又防側翻的枕頭」，隔天起床發現寶寶臉部朝下在枕頭上，送醫急救後宣告不治。

不願看到更多生命再因錯誤資訊而逝去，發文醫師根據這款嬰兒枕特色介紹一一打臉。他指出，現今所有文獻都證實，標榜「防側翻、顧頭型」的枕頭全都無效，只會徒增嬰兒窒息風險而已，有些國家甚至已禁止販售。而嬰兒哭鬧的原因更是和枕頭一點都無關，「最多就是生理性問題引起，睡眠結構改變造成的微乎其微」。

針對商品強調「缺口跟護頭造型」結合，他更痛批「根本是標準殺嬰」。嬰兒會翻身之後，父母無法控制他睡在定點，若放一個會限制嬰兒翻身的產品，除了沒用之外，嚴重還會導致嬰兒臉部朝下時翻不回來。讓他忍無可忍的是，商品網頁竟表明嬰兒枕已獲產後護理之家全面選用，再次怒罵「護理師還為它背書，要不要找個兒科醫師來背書試試？你找的到我一樣剪執照。」

此外，文中建議若想顧嬰兒頭型，手動調整嬰兒頭部最為直接有效。由於嬰兒易受到視覺和聽覺刺激轉頭，在嬰兒床位置固定的情況下，定時將嬰兒頭腳對調位置，便可促使嬰兒平均翻動。

對於發文醫師的控訴，業者也在臉書粉絲專頁回應，表示「從頭到尾都沒有想要隱瞞嬰兒枕會提高窒息風險」，也對此在選用布料上下了很多工夫。目前已下架募資的嬰兒枕，也會告知客戶退款流程，後續將於行政院公共政策倡議「嬰幼兒寢具規範」之提案。