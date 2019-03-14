民航局宣布 即日起停飛波音737-8和737-9

2019-03-14 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台灣目前並無國籍業者擁有及使用MAX機型飛機，因此並無針對國籍業者採取相關限制措施的問題。 路透社 分享 facebook 印尼獅航、衣索比亞航空在不到5個月間各有一架波音737-8新交機之飛機失事，多國陸續宣布停飛該機型飛機，美國總統川普昨也宣布下令停飛所有737-8和737-9客機，民航局今天晚間也發佈「適航指令」宣布，今天晚間7時起停止所有波音737-8和737-9飛入、飛越及飛出我國，同時停止所有操作波音737-8及737-9飛航計畫申請。

台灣目前並無國籍業者擁有及使用MAX機型飛機，因此並無針對國籍業者採取相關限制措施的問題。但因美國聯邦航空總署與波音公司掌握的最新證據，均顯示兩起空難事故確實有關，民航局評估後，決定發布此一指令。

民航局今天晚間發布適航指令，內容指出，2018年10月29日印尼獅航及2019年3月10日衣索比亞航空不到5個月間，各有一架 737-8 新交機之飛機發生失事事件，且自印尼獅航空難後，美國聯邦航空總署於2018年11月7日發布緊急適航指令、2018年12月11日發布正式適航指令，以及衣索比亞空難後於 2019 年3月11日發布持續適航通告，說明旨述機型之「操控特性增益系統」在遇到攻角感測器數據有誤時，水平尾翼將自動微調，導致機頭不正常下沉，造成飛行組員操控飛機之困難，因此要求航空業者機組人員遭遇相關情況時，須依照飛航手冊修訂文件及相關操作程 序進行緊急處置。

美國聯邦航空總署也在本月13日發布緊急命令停飛所有美國境內之Boeing 737-8 及 737-9飛機。

歐洲航空安全署也在12日發緊急適航指令停止 737-8 及 737-9 機型飛機於所有歐盟區域之營運飛航，且禁止其他國家以此兩型飛機 飛入及飛出歐盟區域。同時，美國聯邦航空總署也表示，波音將進行相關系統設計變更，包含軟體更新、系統操控限制等，顯示相關系統仍有潛在之設計風險。

民航局表示，雖然失事事件肇因仍於調查作業中，但基於旨述機型已有造成飛航組員操控困難，導致飛機失控之危險，並考慮國際間對於旨述機型之飛安風險評估認為有所疑慮尚無法於短期緩解，且目前也無法佐證波音公司設計變更之有效性，特發布本適航指令，以確保飛航安全。