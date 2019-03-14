中國京劇院再登台 大唱四郎探母

2019-03-14 20:44 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



在月琴、二弦等樂器的伴奏聲中，京劇演員于魁智（右）、李勝素（左）唱起《四郎探母》的選段。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 在月琴、二弦等樂器的伴奏聲中，中國著名京劇演員于魁智、李勝素開始唱起《四郎探母》的選段，為中國國家京劇院的來台演出拉開序幕！導演孫桂元表示，此次來台將演出《滿江紅》、《霸王別姬》、《太真外傳》、《四郎探母》、《失‧空‧斬》、《龍鳳呈祥》及《女殺四門》等7齣拿手好戲，要讓觀眾大飽眼福。

傳大藝術總經理周敦仁表示，過去曾有許多京劇團來台演出，但隨著經濟及觀眾結構的轉變，目前還能每年來台演出的，只剩中國國家京劇院而已，可見京劇院在戲迷心中的地位，甚至還會有戲迷會遠從日本、美國、加拿大等地跨海來台追劇，這些更讓京劇院每次演出無不小心謹慎，即使演出的都是拿手好戲，但在來台前還是會一再排練，務求完美演出。

「以前京劇院是窮人小孩才會來讀的，現在是一堆富有人家搶著把孩子送進京劇院。」京劇演員于魁智回憶道，他很高興看見中國對京劇的態度轉變，也感謝台灣觀眾長期對京劇院的支持。他說，京劇院每年最重要的就是排來台演出的行程，甚至如果沒排好來台的話，就不會排其他地方的演出。

「忙得連理頭髮的時間都沒有！」于魁智笑道，他記得有一年的年底赴美演出，演到隔年2月才回中國，但才放下行李馬上又開始排練，因為要開始準備3月來台演出的行程，雖然要演的戲對他們都非常熟悉，但為求在台灣觀眾前表現出最好的一面，仍是必要的。

導演孫桂元指出，此次表演的7齣戲都是京劇院的拿手好戲，其中《滿江紅》是京劇院招牌、《霸王別姬》是梅派經典，《太真外傳》更在當年讓京劇名旦梅蘭芳一舉躍上4大名旦之首，連日好戲絕對要讓戲迷過足戲癮。

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