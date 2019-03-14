認為菸害與我無關 他抽40年喉嚨爛掉成啞巴

2019-03-14 20:37 中央社 台北14日電



張先生17歲時在朋友鼓吹下接觸香菸，一抽就是40年，總認為菸害與他無關，即便咳嗽、氣管不舒服也想著少抽點就會好，直到6年前確診下咽癌，喉嚨全爛掉成了啞巴，悔不當初。

台灣胸腔暨重症加護醫學會監事徐武輝今天表示，根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年超過700萬人死於菸害，國內每20分鐘就有1人因菸害喪命，吸菸除了會導致癌症，也會增加心臟病、糖尿病、肺阻塞等慢性病風險。

吸菸第一個衝擊的就是呼吸系統，徐武輝說，肺臟接觸到香菸的有害微粒、氣體後會開始發炎，久而久之出現呼吸困難、喘、咳及痰液增多等出現症狀，就是所謂的「肺阻塞」，但有4成費阻塞患者即便確診，仍持續吸菸，加速疾病惡化。

中華民國糖尿病衛教學會常務理事蔡明燕表示，近年多個大型臨床研究都證實，吸菸者罹患糖尿病風險比一般人高出4至5成，還會導致人體分解糖分的能力下降，血糖控制更加困難，加速各種腎病變等併發症發生，總死亡率比不吸菸糖尿病患高出4至6成。

中華民國心臟學會理事蔡正道強調，就算每天只吸1支菸，發生冠狀動脈心臟病的機率也比不吸菸的人增加50%，中風率更增加超過20%。

蔡正道說，過去外界常認為癌症是造成患者失能與死亡的最大主因，但國際知名醫學期刊刺胳針（TheLancet）文獻顯示，吸菸、二手菸等菸害，才是男性失能或死亡的第一及第二位高風險因子，唯有戒菸才能降低對心血管的傷害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康