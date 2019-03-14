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獨／曾罹大腸癌三期 賀一航續命8年沒死真相曝光 ！

暖冬害得洋蔥長不大 恆春蔥農咬牙搶收

2019-03-14 19:04聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春半島是國內洋蔥生產重鎮， 去年天氣好大豐收，卻量大價跌，今年受暖冬影響，不僅洋蔥普遍長不大，玉荷包的開花率也只有三成；屏東縣政府公告洋蔥和玉荷包符合天然災害救助項目，前天截止受理，恆春鎮蔥農申請救助比例高達七成，枋山和車城2鄉約三至四成；蔥農表示，雖然工資上漲，還是得咬牙雇工搶收長不大的洋蔥。

恆春半島種植洋蔥面積約600公頃，因暖冬影響歉收的面積約三分之一；恆春蔥農李信助說，恆春因多屬沙質土壤，水份流失快，乾熱的南風一吹，如果不注意補充水份，洋蔥自然受損較重，今年洋蔥普遍長不大，大球的比例大幅降低，估計產量比去年少近半，車城鄉和枋山鄉預估也達到三成。

恆春鎮農會今年開出的收購價優於去年，莖球直徑8至10公分的大球每15公斤裝230元、莖球直徑7至8公分的中球每15公斤裝170元、莖球直徑6至7公分的小球每15公斤裝90元；蔥農張明煌說，雖然今年大球價格相較去年回穩，不過大球比例大幅下降，採收工資今年又漲到每日1300元，直接衝擊收入，只能靠天然災害救助彌補部分損失。

恆春鎮農會總幹事林順和表示，往年每位蔥農可種出約7成的大球比例，但今年受暖冬氣候影響，大球只佔3成，雖然價格較去年有提升，仍會影響到蔥農收入；他強調，洋蔥口感不會因為球莖大小受影響，呼籲民眾以採買支持蔥農；車城鄉農會總幹事林茂盛說，今天起國軍啟動長達一個半月的洋蔥助收，可為蔥農省去部分雇工開銷。

屏東恆春生產的玉荷包因地理位置是全台最早上市地區，今年受暖冬影響開花率僅三成，但僅不到一半的果農申請天然災害救助；公所表示，主要是部分玉荷包果園的土地所有權是多人持分，依規定要全部土地人同意，有的果農找不到全部持分人簽章同意，只好放棄。

屏東縣恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，今年受暖冬影響洋蔥歉收，雖然工資漲到每日130...
屏東縣恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，今年受暖冬影響洋蔥歉收，雖然工資漲到每日1300元，蔥農還是咬牙雇工搶收長不大的洋蔥。 記者潘欣中／攝影
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暖冬屏東縣政府
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