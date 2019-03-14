海飄豬確診非洲豬瘟！小金門豬產品暫禁運金門

2019-03-14 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



本月12日金門縣烈嶼鄉（小金門）西南邊岸際，發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，經金門縣動植物防疫所採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與大陸分離病毒株相似度達100%。

由於發現地點離大陸廈門僅約6公里，也非常接近九龍江出海口，金門縣政府除針對人員、車輛及器械進行消毒外，也監控烈嶼鄉8家養豬場，目前未發現異常現象。為確保產業安全，金門縣政府也將依「動物傳染病防治條例」第28條規定公告，暫停烈嶼鄉豬隻及其產品運往金門島，直到該鄉養豬場豬隻完成非洲豬瘟檢測且為陰性時，才可解除管制。

此外，今天也再檢出1例大陸豬肉製品帶有非洲豬瘟病毒基因案例，累計達32例。

應變中心說明，金門縣動植物防疫所12日接獲烈嶼鄉公所通報，在烈嶼鄉近沙溪堡海邊執行淨灘活動時發現1頭死亡豬隻，該所會同金門岸巡總隊立即趕赴現場了解，採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。

相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸檢測結果呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。應變中心補充，發現地點已由金門縣動植物防疫所完成徹底消毒，該地區周邊半徑3公里內無養豬場。

應變中心指出，依金門縣動植物防疫所回報，該縣豬隻並無異常死亡情形，持續由各公所獸醫師密切注意轄內豬場動態。由於金門縣地理位置非常接近中國大陸福建省及廈門市，且臨近出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。

因應本次個案，金門縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施，因檢出地點半徑3公里內無豬場，為確保安全，已對烈嶼鄉全鄉8家豬場進行全面訪視，未發現異常情形，後續將採樣進行監測。

應變中心另強調，為防堵非洲豬瘟入侵，持續於邊境進行監測，今日再檢出1例中國大陸豬肉製品帶有非洲豬瘟病毒基因案例，總計已達32例，本例是由防檢局高雄分局高雄小港機場檢疫站，於3月7日採樣來自大陸福州，搭乘遠東航空旅客所棄置之山東生產豬肉乾。

樣本經畜衛所檢測定序確認，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險仍然極高。

至於廚餘養豬場查核及輔導進度，應變中心表示，農委會今年2月15日函請17個縣市政府，針對未取得廚餘再利用檢核許可，也未轉用飼料的541場廚餘養豬場，辦理聯合稽查，前項工作已於3月13日完成。

統計各縣市政府最新回報廚餘養豬場輔導轉型進度，全國已取得廚餘再利用檢核計有747場，已轉用飼料者計966場，至於未取得廚餘再利用檢核許可，也未轉用飼料之養豬場已大幅降至268場，其中124場目前未飼養豬隻，其餘144場養豬場將持續請地方政府加強輔導及稽查，促使農民儘速轉用飼料、申辦再利用檢核、停養或退場。