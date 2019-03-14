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日月光「吉祥樂學」開學日 學員變身霹靂操偶師

2019-03-14 18:46聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

日月光集團籌劃近一年的「吉祥樂學」專案計畫開學了。3月13日及14日分別在南投及中壢舉行開學典禮，提供社區長者們溫馨、實用的健康照護課程，攜手家人守護長者的健康，課程同時提供佛光大學學生實習機會，培養長照專業人力，也為政府長照政策盡一分心力。

13、14日開學日，每位報名樂學班的長者盛裝打扮，開心來上學，日月光集團還特別邀請到布袋戲產業龍頭霹靂國際多媒體─霹靂布袋戲共襄盛舉，在開學典禮上舉行《仙界小霹靂》義演，介紹傳統布袋戲知識，學員們目不轉睛，最後還現場體驗當起操偶師，博得滿場掌聲與笑聲，長者們更紛紛搶著與大戲偶合照，現場充滿歡樂氣息，對即將展開的課程充滿期待。

日月光集團表示，希望「吉祥樂學」計畫有助台灣社會成功、活躍並且健康地邁入老年社會，使所有長輩們能正向、快活地迎接老年生活，進一步成為陽光老人、創意老人、時尚老人以及公益老人。

日月光集團行政長汪渡村指出，集團近年已在環保、再生能源的公益事項中，投入極大的人力與資金，鑒於台灣已逐步邁向老年社會，因此日月光集團、張姚宏影社會福利慈善事業基金會、日月光文教基金會，攜手佛光大學再加上霹靂國際多媒體今年展開的《讓愛傳承》公益計畫，一起熱鬧的揭開「日月光吉祥樂學」序幕。

吉祥樂學計畫結合佛光大學未來與樂活產業學系開設專業學程，並搭配中華電信健康雲服務平台，課程主要針對長者的樂活而設計，提供長輩們多元、智慧的照護服務，學期間除了老師授課，佛光大學相關科系學生也會參與互動，因此吉祥樂學方案除提供長者們實用的健康照護課程，也為社會培養未來所需的長照人力。

另方面，課程間也提供血壓計、體脂計，擺置教室供學員們隨時量血壓、測體脂，並記錄於健康手冊上，透過中華電信的健康雲服務，長者們可以將量測數據設定分享給親人，並可下載長者在各地就醫、用藥等資訊，讓家人共同守護長輩們的健康。參與「吉祥樂學」專案的長輩們，也都可以享受日月光集團提供一年的免費健康雲服務。

日月光集團表示，「吉祥樂學」專案第一年總經費逾530萬元，其中張姚宏影社會福利慈善事業基金會出資376萬元，佛光大學負擔156萬元。第一年試辦分為上下兩期，第一期在南投廠開辦一班，中壢廠開兩班，每班招收30名長者學員，一年共開六班，可服務180位當地社區長者。

吉祥樂學計畫第一年試辦對象為日月光集團中壢廠及南投廠的員工家長（55歲以上），以及集團所在社區鄰里55歲以上有興趣參與活動的長輩。2019年第一梯次課程13日於南投碧峰社區發展協會、14日於中壢區的復華里/復興里/中原里正式開辦。

吉祥樂學班課程跳脫一般傳統的架構，而是由佛光大學精心設計，其中包括身體滋養課程（例如：唱歌練氣健康法、蔬食健康食譜、園藝陶冶、經絡養生保健等）、心靈滋養課程（茶禪清心、桌遊健心、與失智症說掰掰等）、樂活自在課程（出遊、參觀）及健康促進課程（健康檢測、期中照護、提供醫療諮詢及建議等），課程相當多元，對長者的健康提供實質、有感的幫助。

13日在南投碧峰社區發展協會舉辦的南投廠開學典禮，包括南投縣府社會及勞動處副處長張木斌、草屯鎮公所主秘朱鴻森、日月光集團環鴻科技長處長蔣佳蓁、環鴻科技處長李昀荏，佛光大學研發長郭冠廷、中華電信數據通信分公司科長林瑞鑫、碧峰社區發展協會理事長楊玉平等貴賓出席。

14日在中壢復華里/復興里集會所舉行的中壢廠區開學典禮，出席貴賓有桃園市社會局專委李月琴、日月光中壢廠副總沈文智、日月光文教基金會總監林浚南、佛光大學研發長郭冠廷、中華電信桃園營運處副總林茂興、復華里里長曾榮煥、復興里里長羅世穩、中原里里長夫人葉玉梅以及授課講師等。

課程間提供血壓計、體脂計，供學員們隨時量測並記錄在健康手冊，透過中華電信的健康雲...
課程間提供血壓計、體脂計，供學員們隨時量測並記錄在健康手冊，透過中華電信的健康雲服務，分享給自己的親人並可下載就醫、用藥等資訊，讓家人共同守護長輩們的健康。照片／日月光文教基金會提供
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學員們現場體驗且有模有樣地當起操偶師，博得滿場掌聲與笑聲，重回兒時的快樂時光。照...
學員們現場體驗且有模有樣地當起操偶師，博得滿場掌聲與笑聲，重回兒時的快樂時光。照片／日月光文教基金會提供
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日月光半導體「吉祥樂學」專案計畫在中壢廠的開學典禮，帶動長者唱唱跳跳活動筋骨。照...
日月光半導體「吉祥樂學」專案計畫在中壢廠的開學典禮，帶動長者唱唱跳跳活動筋骨。照片／日月光文教基金會提供
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樂學班的長者盛裝打扮，開心地上學，其中心靈滋養課程的桌遊健心，提供實質有感的幫助...
樂學班的長者盛裝打扮，開心地上學，其中心靈滋養課程的桌遊健心，提供實質有感的幫助。照片／日月光文教基金會提供
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