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「胸前像是掛了兩顆籃球」 婦人罹巨乳症困擾不已

2019-03-14 18:25聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名38歲婦人擁有傲人的34H罩杯，但因太過豐滿，長期彎腰駝背，反造成肩頸痠痛，且很難挑選衣服及自在地運動，令她十分苦惱，故決定接受縮胸手術醫師最後替她切除了兩側各500公克的乳房組織，將胸部縮小至D罩杯，才令她開心不再擔心周遭異樣眼光。

婦人說，她的祖母也有此困擾，而她原本自己只有Ｃ罩杯，但10年前生完孩子後，胸部每年以半個罩杯的速度長大，終終生活上的不便和困擾，「終於了解祖母當時的痛苦」。

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠說，胸部豐滿對多數人是性感的象徵，但對於患者來說，乳房過大相當於胸部掛著兩顆籃球，不僅對肌肉造成負擔，夏天時容易因下垂的乳房與皮膚摩擦，造成皮膚潰爛及濕疹，運動時還會因雙峰嚴重晃動，容易帶來疼痛。

他指出，巨乳症主要跟遺傳與飲食有關，縮胸手術在歐美相當盛行，因胸部過大除了會對健康造成影響外，也容易造成心理自卑、沒自信，通常女性年輕時胸部比較硬挺，但隨著懷孕和年齡增長，及受到地心引力的影響，乳房下垂的情形就更為嚴重，因此50歲以上的歐美女性經常因為肩頸痠痛，和乳房下垂的問題接受縮胸手術。

鄭旭棠舉例，來自羅馬尼亞的甜心球后哈勒普（Simona Halep），年輕時擁有傲人的34F胸部，但巨大的胸部對運動選手而言，是極大的負擔，因此，求勝心切的哈勒普毅然決然地於2011年進行縮胸手術，將原本近34F的胸部，術後變成34C，自此她不但如釋重負，並在賽場上屢創佳績，最終成為世界球后。

他指出，標準縮胸手術屬於自費手術，執行前會透過特殊的皮瓣設計，將多餘的皮膚及乳腺切除，並重新安置乳頭，手術時間至少6小時，術後在乳房下緣會有明顯的「倒T字」型疤痕，病患可能偶爾感到乳頭麻木，會造成哺乳困難，因此建議考慮縮胸手術的患者，必須確定日後沒有哺乳需要，再進行縮胸手術。

另外，接受縮胸手術後的患者，術後幾天內務必保持傷口清潔，一個月內不可提重物或是從事劇烈運動，並且必須配合穿著束胸或塑身衣定型。

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠（左）說，胸部豐滿對多數人是性感的象徵，但對於...
亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠（左）說，胸部豐滿對多數人是性感的象徵，但對於患者來說，乳房過大相當於胸部掛著兩顆籃球。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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