遠赴異鄉學中文 哥倫比亞女孩自認「外國長相的呆灣郎」

2019-03-14 17:58 聯合新聞網 綜合報導



哥倫比亞的女孩丹妮亞菈在影片說「我覺得我是一個長得像哥倫比亞人的『呆灣郎』」。圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio 分享 facebook

常訪問外國人對於台灣觀感的YouTube頻道Stopkiddinstudi《不要鬧工作室》，有一名來自南美洲哥倫比亞的女孩丹妮亞菈（Daniela）近日在影片說「我覺得我是一個長得像哥倫比亞人的『呆灣郎』」相較於故鄉的環境，她反而更能融入台灣的生活型態，不僅熱愛各種小吃，也喜歡台灣傳統文化。

丹妮亞菈表示，她住在哥倫比亞東北部博亞卡省的小鎮派帕（paipa），當地的官方語言是西班牙文。家鄉的菜餚通常會融合甜、鹹的味道，例如：早餐吃玉米煎餅或麵包，再配上一杯熱可可加起司；午餐可能會有米飯、肉、沙拉、馬鈴薯、炸香蕉等菜色，晚餐則是少量進食。

丹妮亞菈在片中提到，雖然大部分的哥倫比亞人對學中文沒有熱忱，但她在澳洲求學時認識許多會說中文的朋友，讓她開始接觸中文歌、連續劇，例如周杰倫的歌、電視劇《兩個爸爸》等等，更在結交不少台灣朋友後，決定要到台灣留學、學習中文。

儘管隻身遠赴異鄉求學，丹妮亞菈很快就適應台灣生活，甚至覺得自己是生錯了國家，台灣才是最適合她的成長環境。不論是台灣的各式美食、各種小吃都敢吃，連台灣獨特的文化、傳統，都令她深深著迷，還認為自己連個性都像台灣人。她開心喊話，「我來台灣第一個禮拜，就有那種說不出來的連結」。