政院兒少法草案出爐 托嬰中心應裝監視器

2019-03-14 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



立法院已開始審議兒少法部分條文修正草案，不過衛福部擬具的修正版本行政院今天才正式通過。衛福部說，未來將明定高風險案件司法可介入調查，另建立不適任人員資料庫、引進兒童死因複審制並提高對兒少行為不當之罰鍰。討論多時的托嬰中心裝設監視器也首次入法，讓家長安心送托。

衛福部社家署副署長祝健芳表示，有鑑於兒虐案及狼師事件頻傳，各界高度期待能夠過修法，杜絕兒少不當對待事件再發生，因此參酌各界意見，修正及新增共27條的兒少法條文，此版本將和立委提出的48個版本併案審查。

祝健芳說，過去社工在訪視或安置孩子時，發現孩子行蹤不明或可能遭受危險，檢警公權力無法即時介入而成為保護漏洞。修法將明定類似狀況發生，且警察尋查不到時，疑涉有犯罪嫌疑就可報請檢警介入處理，加強效率。

為了防堵不適任人員流竄，未來也要建立資料庫，讓進用工作人員的相關單位查閱，人員異動也應報請主管機關核准，而現職人員有任何法定不適任情形，則立即停止職務。

若提供兒少酒檳，或當責任通報人員發現兒保事件應通報未通報、兒少機構對兒少有不當行為，最重可處60萬元罰鍰。

祝健芳說，雖已有九成托嬰中心裝有監視器，但為家長能更加安心，也修法授權中央主管機關訂定托嬰中心裝設監視器的管理規範。

此外，這次修法也引進英國「6歲以下兒童死因回溯調查」制度，藉科學調查了解孩子的死因方式和原因，再透過跨專業團隊找出可矯正的致死原因，進一步改正。