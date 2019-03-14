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男遭鎖鏈蛇咬台中沒血清用 疾管署研議增配置點

2019-03-14 17:13聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

今傳一名男性不慎遭毒蛇鎖鏈蛇咬傷，台中醫院卻沒有血清可用，醫生趕搭最後一班高鐵，奔到台北榮總「借血清」。對此，疾管署表示，因鎖鏈蛇出沒地點以花東及高屏地區為主，配置點集中於花東與高屏醫療院所，但此事件顯示中部民眾因旅遊可能仍有少量需求，將研擬於中部增列配置點以應不時之需。

抗鎖鏈蛇毒血清為「罕見疾病防治及藥物法」列管罕見藥品，於鎖鏈蛇咬傷後二小時內給予血清注射，後遺症最少且預後最佳。疾管署副署長羅一鈞表示，每年提供約40瓶鎖鍊蛇血清，國內目前有18家院所有存貨，以花蓮慈濟醫院存量最多、高雄醫學大學附設醫院次之，綠島、蘭嶼、台東也有配置點集。

遭鎖鏈蛇咬傷臨床治療須監測患者腎功能指數，因此具備腎功能監測能力為醫療機構配置該血清必要條件。羅一鈞表示，抗鎖鏈蛇毒血清使用人數每年約3人，經綜合考量血清生產數量、鎖鏈蛇分布地區、路程遠近及醫院能力等多項因素，配置適當的醫療機構，多年前台中也曾有配置，但因幾乎沒有使用才會廢點。

台灣氣候溫暖多溼，每年有1000名以上的民眾遭毒蛇咬傷，據健保資料顯示，使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清的人數最多，平均每年為998人。羅一鈞提醒，民眾掃墓、登山、郊遊時宜穿著長袖衣物及長靴自我保護，進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，並避免在蛇類最活躍的夜間、日出及雨過天晴等時節，在蛇類出沒的地方逗留。

被蛇類咬傷牢記「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫﹔五不：不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。

抗鎖鏈蛇毒血清。圖／疾管署提供
抗鎖鏈蛇毒血清。圖／疾管署提供
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因鎖鏈蛇出沒地點以花東及高屏地區為主，配置點集中於花東與高屏醫療院所。圖／疾管署...
因鎖鏈蛇出沒地點以花東及高屏地區為主，配置點集中於花東與高屏醫療院所。圖／疾管署提供
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腎功能患者
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