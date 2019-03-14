10個問題符合幾項？不喝水又愛重口味 小心腎臟病上身

2019-03-14 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今天是「世界腎臟病日」，義大大昌醫院今天上午舉辦「2019全球愛腎日」宣導活動。院長張基昌表示，台灣慢性腎臟病患者比率高達12%，平均每8個人就有1人患有慢性腎臟病；腎臟是沉默的器官，約有200萬人口罹患慢性腎臟病不自知，不可忽視腎臟健康。

每年3月的第二個星期四是「世界腎臟病日」，義大大昌醫院今天舉辦宣導活動，由腎臟科主任李宜哲設計「紙牌算命」活動，讓參與活動的民眾回答十個簡單問題，藉此評估自身腎臟的健康指數，指數越高、罹病風險越高。

以下十個問題你有幾項答案是肯定的？罹患糖尿病、高血壓、常使用成藥或止痛藥、飲食重口味、常大魚大肉、不喜歡喝水、家族有腎臟病史、沒有控制三高、沒有定期檢查，或罹患痛風、腫瘤、心臟病、肝硬化、風濕免疫疾病、腎臟膀胱結石等疾病。

大昌醫院院長張基昌表示，根據台灣國家衛生研究院教授溫啟邦研究，台灣平均每8個人就有1人患有慢性腎臟病，每10名台灣人就有1人死於慢性腎臟性疾病，但知道自己罹病的人只有3.5%，表示還有200萬左右的人患有慢性腎臟性而不自知。