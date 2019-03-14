麻疹流行東南亞 花蓮衛生局：出國前評估接種

2019-03-14 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



衛福部疾管署統計，今年至今全國有30麻疹病例，其中17為國內感染，13為境外移入感染，花蓮目前雖無案例，縣衛生局仍呼籲，春天為麻疹好發季，民眾近期若欲前往麻疹流行區，例如菲律賓、越南、泰國等地，應於出國前2至4周，到花蓮醫院評估接種需求。

統計資料顯示，13境外移入感染國家包括越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例，其中，民眾多為出國旅遊遭感染，再者為商務、探親原因等，而鄰近我國麻疹疫情嚴重國家，包括菲律賓、越南、泰國、中國大陸、印度及印尼等。

朱家祥說，麻疹經由空氣、飛沫傳播，或直接與病人鼻腔、咽喉分泌物接觸傳染，傳染力極強，潛伏期7至18天；若被感染後，通常14天內就出現紅疹，出疹前、後4天傳染力最強。

朱家祥表示，民眾接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，另外，若從麻疹疫情區返國後，有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀，應立即就醫檢查。