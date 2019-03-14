崑山科大善盡大學社會責任 師生組綠能團隊改善空汙

2019-03-14 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



崑山科技大學今天表示，獲教育部高教深耕計畫補助，同時通過3件「善盡大學社會責任」補助計畫。工程學院協助永康工業區的綠色需求與永續發展，服務區域產業聚落，協助解決產業問題並帶動發展，與永康工業區內超過10家以上廠商，空汙改善可達三成，節水、節電與人才培育持續密切合作。

崑山科大在98年八八水災時，曾協助永康工業區服務中心修繕汙水處理廠，後續與廠商合作，讓崑科大團隊了解到永康工業區對節水、節電有迫切需求，並積極解決工業區廢氣汙染頭痛問題，該校獲得計畫補助後，即與永康工業區合作，針對空汙進行光達系統遙測，後續則對汙染源的單位輔導改善，並與廠商共同解決節水和節電問題。

工程學院院長周煥銘表示，團隊收集永康工業區氣象條件，利用光達系統遙測永康工業區汙染熱區、汙染空間擴散、影響範圍和進行永康工業區空氣汙染類別分析。

環工系老師許蕙琳帶領學生共同針對空氣品質評估並予以改善，同時透過永康服務中心調查，擇取異味嚴重的處所，由機械系江智偉老師帶領學生協助佈點及設置空汙檢測裝置，崑大團隊輔導廠商預計改善空氣品質15~30%。

節水由環工系老師周信賢、林龍富、蕭明謙帶領學生與永康工業區服務中心合作，結合生命週期評估的概念，計算工業區服務中心汙水處理廠的水足跡量，做為節水措施的參考依據，同時針對汙水處理廠產生之汙泥進行減量研究，以永康汙水處理

廠現場進行實際操作，拜訪廠商並協助改善減量汙泥，執行後的成果期望能推廣至其他場域。節電部分機械系陳長仁老師帶領學生針對永康工業區廠商擴大服務家數進行節能輔導，節能診斷項目包括照明系統、電力系統、空調系統、污水系統等，未來將在永康工業區廠商中建置節電示範場域，預計為參與廠商達成節省電費10~15%的目標。