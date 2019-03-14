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台灣校園首見數位貨幣「南臺幣」 南臺科大今啟用

2019-03-14 16:48聯合報 記者周宗禎╱即時報導

南臺科大今天發表與天逸金融服務集團合作開發的「南臺幣」，強調是第一家金融科技（FinTech）區塊鏈技術成功運用學校，為激勵學生服務與學習，學校提撥經費，以區塊鏈數位貨幣形式由教師發給學生作為獎勵。學生獲得南臺幣後可以在南臺校園使用或與同學自由交換。

南臺幣適用學務、校務等行政作業與校園消費、停車費、線上數位學習，並可結合數位身分辨識應用於學生宿舍管理等師生日常生活，未來可延伸校園附近商店消費、租屋等生活應用，師生、校內外附近生活商圈店家都能受惠。

校長盧燈茂表示，南臺幣與智慧金融實驗室啟用，代表校方已將各項Fintech技術運用落實於教學場域與日常生活中，未來所培育出的相關技術人才將可成為企業倚重幹部，「朝向創校先賢所訂辦一流學府、教一流學生的宏大願景，為躋身世界一流高等學府目標努力」。

南臺科大舉辦「南臺幣啟用暨智慧金融實驗室」揭牌儀式，盧燈茂及董事長張信雄帶領學校主管，邀請科技創新與教育產學聯盟召集人廖四郎、天逸金融服務集團總經理張榮貴及寶碩財務科技股份有限公司資訊服務事業群總經理林進財、協理陳啟文等產學界人士參加。

張信雄表示，近年來金融科技 (Fintech)發展的四大面向：人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲端（Cloud）、資料分析（Data）已深切地影響經濟與產業，而南臺科技大學自創校以來便以「學術及技術並重」作為教育內容，在此Fintech蓬勃發展的趨勢下，積極投入整合Fintech教學環境，將ABCD四項Fintech技術落實於教學場域與日常生活，進而培育優秀人才。

南臺科大學生藉由南臺幣掃描QR code購買六宿學生餐廳便當，由商管學院副院長洪...
南臺科大學生藉由南臺幣掃描QR code購買六宿學生餐廳便當，由商管學院副院長洪崇文解說操作方式。圖／南臺科大提供
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智慧金融實驗室啟用邀請貴賓(由左至右)南臺科大副校長賴明材、校長盧燈茂、董事長張...
智慧金融實驗室啟用邀請貴賓(由左至右)南臺科大副校長賴明材、校長盧燈茂、董事長張信雄、廖四郎教授、天逸金融服務集團總經理張榮貴、寶碩財務科技股份有限公司總經理林進財共同進行揭牌儀式。圖／南臺科大提供
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Fintech區塊鏈技術願景
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