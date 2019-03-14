台灣校園首見數位貨幣「南臺幣」 南臺科大今啟用

2019-03-14 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



南臺科大今天發表與天逸金融服務集團合作開發的「南臺幣」，強調是第一家金融科技（FinTech）區塊鏈技術成功運用學校，為激勵學生服務與學習，學校提撥經費，以區塊鏈數位貨幣形式由教師發給學生作為獎勵。學生獲得南臺幣後可以在南臺校園使用或與同學自由交換。

南臺幣適用學務、校務等行政作業與校園消費、停車費、線上數位學習，並可結合數位身分辨識應用於學生宿舍管理等師生日常生活，未來可延伸校園附近商店消費、租屋等生活應用，師生、校內外附近生活商圈店家都能受惠。

校長盧燈茂表示，南臺幣與智慧金融實驗室啟用，代表校方已將各項Fintech技術運用落實於教學場域與日常生活中，未來所培育出的相關技術人才將可成為企業倚重幹部，「朝向創校先賢所訂辦一流學府、教一流學生的宏大願景，為躋身世界一流高等學府目標努力」。

南臺科大舉辦「南臺幣啟用暨智慧金融實驗室」揭牌儀式，盧燈茂及董事長張信雄帶領學校主管，邀請科技創新與教育產學聯盟召集人廖四郎、天逸金融服務集團總經理張榮貴及寶碩財務科技股份有限公司資訊服務事業群總經理林進財、協理陳啟文等產學界人士參加。