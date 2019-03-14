診間叫號患者遲遲不進門 背後原因超心酸

2019-03-14 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



不少長輩因年紀漸長，雖並無重大疾病，但隨著身體功能老化，生活上行動也漸受阻礙。過去曾有一名78歲老伯來門診掛號看病，診間護理師叫號後，老伯不斷轉動門把、持續約1分鐘遲遲不進門，護理師便上前協助開門，原來老伯因認知退化，雖明知要開門卻無法推開門，護理人員呼籲，民眾應多關心家中長輩，輔助長輩完成生活細節不方便。

衛生福利部桃園醫院門診部護理長黃欣萍表示，台灣逐漸成為高齡化社會，醫院內病患年齡層也逐漸提高，近年來在門診區中，常見到許多長輩早上6、7點獨自前來醫院「候診」，甚至幾位長輩還會互相聊天、約好下個月同一時間看診等情況出現。

黃欣萍指出，不少長輩功能退化，但未到嚴重程度，得定期回醫院追蹤治療。有的長輩不希望兒女請假陪同看病，即便拄著枴杖、坐輪椅行動不方便，常瞞著兒女「私下」來醫院看診，曾有一次看見一位長輩步伐蹣跚，步伐不穩差點跌倒，所幸黃欣萍迅速上前攙扶，並協助長輩到候診區休息，才沒有釀成大禍。

過去有的長輩忘記如何按電梯，深怕坐錯層樓或迷路，只好遷就去搭手扶梯，但長輩行動緩慢，手扶梯速度較快且有空隙差，上、下手扶梯時容易重心不穩、身體前後晃動，萬一不小心可能跌倒夾傷，呼籲長輩仍要注意安全。