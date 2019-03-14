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診間叫號患者遲遲不進門 背後原因超心酸

2019-03-14 16:48聯合報 記者許政榆╱即時報導

不少長輩因年紀漸長，雖並無重大疾病，但隨著身體功能老化，生活上行動也漸受阻礙。過去曾有一名78歲老伯來門診掛號看病，診間護理師叫號後，老伯不斷轉動門把、持續約1分鐘遲遲不進門，護理師便上前協助開門，原來老伯因認知退化，雖明知要開門卻無法推開門，護理人員呼籲，民眾應多關心家中長輩，輔助長輩完成生活細節不方便。

衛生福利部桃園醫院門診部護理長黃欣萍表示，台灣逐漸成為高齡化社會，醫院內病患年齡層也逐漸提高，近年來在門診區中，常見到許多長輩早上6、7點獨自前來醫院「候診」，甚至幾位長輩還會互相聊天、約好下個月同一時間看診等情況出現。

黃欣萍指出，不少長輩功能退化，但未到嚴重程度，得定期回醫院追蹤治療。有的長輩不希望兒女請假陪同看病，即便拄著枴杖、坐輪椅行動不方便，常瞞著兒女「私下」來醫院看診，曾有一次看見一位長輩步伐蹣跚，步伐不穩差點跌倒，所幸黃欣萍迅速上前攙扶，並協助長輩到候診區休息，才沒有釀成大禍。

過去有的長輩忘記如何按電梯，深怕坐錯層樓或迷路，只好遷就去搭手扶梯，但長輩行動緩慢，手扶梯速度較快且有空隙差，上、下手扶梯時容易重心不穩、身體前後晃動，萬一不小心可能跌倒夾傷，呼籲長輩仍要注意安全。

門診部副護理長錢麗玲分享，過去曾有一名78歲男性長輩來門診掛號看病，叫號後老伯不斷轉動門把，但就是不進門，瞬間想到可能是長輩認知退化忘記怎麼開門，因此迅速上前幫忙，才順利解決窘境。

台灣逐漸成為高齡化社會，近年來在醫院門診區中，常見許多長輩早上6、7點獨自前來醫...
台灣逐漸成為高齡化社會，近年來在醫院門診區中，常見許多長輩早上6、7點獨自前來醫院「候診」，甚至幾位長輩互相聊天、約好下個月同一時間看診等情況出現。記者許政榆／攝影
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門診狀況百百種，衛生福利部門診區護理長黃欣萍（中）、副護理長錢麗玲（左）、副護理...
門診狀況百百種，衛生福利部門診區護理長黃欣萍（中）、副護理長錢麗玲（左）、副護理長陳欣怡（右）和醫護同仁堅守崗位，守護民眾健康。記者許政榆／攝影
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護理師老化高齡化
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