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影／降菸稅提案見邱泰源連署 專家批：違背醫師倫理

2019-03-14 16:48聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

民進黨立委蔡易餘提案修正菸酒稅法提案降菸稅，多名連署立委中，竟驚見現任醫師公會全聯會理事長、民進黨立委邱泰源的名字，專家痛批，此行為違背醫師倫理，傳提案即將進入立法院財政委員會審查，「台灣拒菸聯盟」今下午赴行政院遞公開陳情信，要求行政院院長蘇貞昌儘速接見。

北醫大全球衛生暨發展碩士學位學程專案助理研究員高志文表示，非常錯愕在降菸稅提案中看到身為台灣醫師界大佬的邱泰源連署，醫師的職責應該是救人，菸品已經被世界衛生組織認定是最致命的商品，也有科學上毫無爭議性的傷害，「這在國際各大醫學團體中是絕無僅有」，一定會將這樣的行為公告於國際間，提升為國際議題。

對此，邱泰源回應，從過去致力推廣戒菸門診到訓練戒菸醫師，始終堅持反菸立場，連署只是為了讓提案成立被討論，更多立委意見可有表達機會、民眾的心聲可以被聽到，「不是連署就是支持降菸稅，需到投票階段才算是表達立場」，連署行為與醫療倫理沒有關係，希望討論出最好的戒菸方式。

針對降菸稅提案即將排入立院議程，台灣拒菸聯盟今赴行政院遞公開陳情信，要求行政院院長蘇貞昌承諾立即修訂12年未修的「菸害防制法」，絕不犧牲人民健康「降菸稅救選票」。由行政院參議李心慧負責接下陳情書，她僅表示，一定會盡快轉交給蘇院長。

董氏基金會菸害防制中心組長林清麗指出，WHO已證實提高菸稅，是以價制量、預防少年吸菸最有效的菸害防制政策，目前台灣整體菸品稅率僅從47%提升至55%，和WHO建議的「至少70%」的有效控菸標準還有一大段距離。

林清麗更以其他已開發國家菸價為例，鄰近的香港一包菸就要228元、澳門200元，同為亞太地區的紐西蘭616元、澳洲759元，反觀台灣目前一包菸平均價格105元，排行為全球第123名，換句話說，台灣菸價甚至可以說是已開發國家中最低。

「台灣拒菸聯盟」今下午赴行政院遞公開陳情信，要求行政院院長蘇貞昌儘速接見。記者陳...
「台灣拒菸聯盟」今下午赴行政院遞公開陳情信，要求行政院院長蘇貞昌儘速接見。記者陳婕翎／攝影
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董氏基金會菸害防制中心組長林清麗指出，WHO已證實提高菸稅，是以價制量、預防少年...
董氏基金會菸害防制中心組長林清麗指出，WHO已證實提高菸稅，是以價制量、預防少年吸菸最有效的菸害防制政策。記者陳婕翎／攝影
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台灣拒菸聯盟今赴行政院遞公開陳情信，由行政院參議李心慧負責接下陳情書。記者陳婕翎...
台灣拒菸聯盟今赴行政院遞公開陳情信，由行政院參議李心慧負責接下陳情書。記者陳婕翎／攝影
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民進黨立委蔡易餘提案修正菸酒稅法提案降菸稅，多名連署立委中包括現任醫師公會全聯會...
民進黨立委蔡易餘提案修正菸酒稅法提案降菸稅，多名連署立委中包括現任醫師公會全聯會理事長、民進黨立委邱泰源。圖／台灣拒菸聯盟提供
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菸稅行政院醫師
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