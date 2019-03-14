今年首例本土德國麻疹現蹤 撲克牌選手接觸近300人

2019-03-14 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今公布，國內新增一例德國麻疹確診個案，是今年首例本土病例，為一名北部30多歲男性，可傳染期接觸者共297人；另又有2例麻疹接觸者發病，北部男高中生疑似就醫時遭本月4日公布8個月女嬰感染，30多歲日籍男性則是4日公布7個月男嬰的父親，確定被小孩感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，該新增德國麻疹個案為一名德州撲克牌選手，由於暴露期曾參加由多名外國籍選手參賽的台北場國際撲克牌賽事，目前衛生單位研判，可能感然原因可能是接觸症狀不明顯外籍人士，目前正在居家隔離中。

羅一鈞提醒，德國麻疹傳染力極強，其中孕婦於懷孕前期感染德國麻疹，可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡。在妊娠首3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90%的機率受到感染。

疾管署統計，德國麻疹今年累計3例，除這次新增本土個案，還有2例為境外移入，感染國家分別為中國大陸、菲律賓。2015至2018年，每年確診3至10例德國麻疹，四年累計24例，國內感染共6例，另18例為境外移入，感染國家以中國大陸11例為多。另外，今年日本德國麻疹疫情嚴峻，有意前往的民眾應提高警覺。