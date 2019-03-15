憂鬱過勞死的前一步，就是腦疲勞！台大醫師：AI世代來臨，上班族要拒絕的5件事

2019-03-15 07:56 聯合新聞網 文／商業.com提供



【文／張立人】

無法逃脫的職場真相！疲勞、多工與AI

有10個字可以精準描述現代職場的慘況，你覺得是哪10個字呢？

「不辭做到死，不死做到辭。」

初入職場時，還是個有理想、有抱負，智商180的年輕人，過不了半年，開始變得腦殘、腦補、腦疲勞，接著就是工作意外、憂鬱症、想死、慢性病纏身，甚至悲劇性的過勞死。這是個哀號震天價響的阿鼻地獄......。

腦疲勞的你，能贏得了未來的同事─機器人嗎？(示意圖) 聯合報系資料照 分享 facebook

你，想要這樣的人生嗎？

2014年，台灣科技業發生一件大事─大企業家、國碩及碩禾前董事長陳繼仁，在該年5月發現生病後，休假療養，旋即在半年內辭世，享年僅54歲。國碩是太陽能科技業的龍頭老大，陳董事長的奮鬥過程激勵了無數人。然而，他在給同仁的最後一封信中寫道：

我終於認真的理解了，17年來我已經過度超用了我的身體，未來我也必須要慢慢償還過去不當對待身體的債務……希望大家能注重身體保養，多一份保養，多一份健康！

根據報導，他每天工作18個小時，且個性非常急，只要交辦的事情沒做好，就會在會議中直接罵人。長期處於心理高度壓力下，不只身體疲勞，也產生腦疲勞，生命意外提前結束。以台灣男性平均壽命78歲來看，足足減少了24年的壽命。不過，陳董的肺腑之言，在競爭白熱化的科技業裡，並未得到太多共鳴。

媒體披露，大型科技企業的財務長年薪約3千萬至5千萬元，行銷長年薪約1,500萬至3千萬元。在科技業最景氣時，工程師雖然底薪不高，但年終分紅及獎金均較一般上班族來得豐厚。若當上執行長、副總、總經理，甚至董事長，薪資更是天文數字─「年薪」如此多嬌，引無數英雄競折腰─是多麼光彩亮麗的行業。

然而，當科技榮景衰退，科技新貴只剩下一個真相─前半輩子，「拿命換錢」；後半輩子，「拿錢換命」。清朝劇作家孔尚任《桃花扇》中，已寫下這段預言：「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」

你，想要這樣的人生嗎？

好吧！退而求其次，求個「吃不飽，餓不死」的鐵飯碗─當公務員吧！卻頻頻出現這樣令人心驚的新聞：「近年公務員撫卹案件前3大死因中，自殺高居第3名，第1與第2名分別為：惡性腫瘤、心臟疾病。」

自殺在最新的國人死因排行中，已經掉出前10名，但在公務員族群中竟然是第3名。公務員感受到的工作壓力已與往昔相當不同，包山包海的公務、超時工作與加班、自我意識提高的民眾，以及民意代表的請託施壓、大刀砍除的經費預算......讓公務員不再是美差了。

即使逃過惡性腫瘤、心臟疾病、自殺的魔掌，心裡想著：「等撐到退休那天，我就要開始過健 康生活。」

結果，本來打算10年後退休，政府卻說：「財政有點困難，要延後5年。」再等5年，準備要 退休了，政府又說：「財政更加困難了，請共體時艱，再延3年。」好不容易撐到退休的那一天，政府表示：「財政非常困難，只有砍了你的退休金，國家才會更美好！」

「說好的」月退俸並未出現，這就是退休後的現實。可是，這還不是最悲慘的！年金改革前，許多銀髮族順利退休了，確實開始過著「自己的生活」，但地點卻是在醫院的病床上。

與AI人工智慧爭天下的職場

其實，職場中身心過勞還不是最悲慘的事，更慘的是為了工作犧牲健康之餘，老闆最愛的卻不是你！

根據媒體報導，某大企業期待未來公司改雇用機器人的比例能達到九成，因為一個機器人可以 負責原本10個人的工作量，業務、稽核、銷帳......全部都能輕鬆勝任，屆時發薪、會計、報表等行政流程也會從原先的10天縮短至一天，而且機器人不挑工作、不抱怨、不鬧情緒、絕對服從、全年無休，讓老闆龍心大悅、愛不釋手！

請問腦疲勞的你，自認為贏得了未來的同事─機器人嗎？

也許，你以為如果是大學教授或研發人員等專業人士，就不用擔心被機器人取代了嗎？試問：你每週可以讀完幾篇原文論文？最近，美國出現一位「超級學者AI」，你知道他每週可唸幾篇論文？

答案是：10兆篇！

我在撰寫《大腦營養學全書》時，參考1,500篇醫學論文，實際引用300多篇論文，就已覺 得是世界10大寫書工程奇蹟了，但在超級學者AI面前，你我拿什麼和它拚呢？

專業人士都如此了，更別說沒有專業技能的上班族鐵定會更快被AI取代。根據資誠（PwC） 2018年發布的「英國經濟展望報告」（UK Economic Outlook Report）：英國到了2037年，機器人、無人機、無人車將大行其道，取代英國700萬份工作，其中受衝擊最大的行業依序是：製造業（減少25％）、運輸倉儲業（減少22％）、公共行政部門（減少18％）、國防（減少18％）。

你身在這些行業嗎？

英國已故物理學家史蒂芬．霍金（Stephen William Hawking）預言：「AI可能是人類史上最好或最壞的事......AI一旦脫離束縛，人類將不可能與之競爭！」

職場的AI未來，「沒有最糟糕，只有更糟糕」。顯然，上班族無法再用勞力、蠻力與血汗賺取「皮肉錢」，必須開始用「大腦」工作，讓自己更有競爭力。無窮的創造力、更頂尖的專業技能，以及團隊合作精神，這才是AI無法取代的。

在不婚不育、少子化的大趨勢下，「退休金改革」的風險只會愈來愈高。各國退休年齡逐年延 後，「人生70才開始」變成「工作70才開始」，請問你：要提早摧殘自己的健康嗎？如果還沒發揮最新專業與創造力，就已經嚴重「腦疲勞」，這就像參加奧運田徑，裁判還沒鳴槍，你就已經癱倒在起跑線上了！

對所有的上班族來說，唯一的路就是讓大腦「升級」。你的日常生活不能再只靠滑滑手機這樣 的「小確幸」，而要向手機學習─每年都在升級。

當你低頭時，請自問：「現在我還可以做些什麼？」你可以：暫時放下手機，開啟眼睛、耳朵與皮膚，感受自己、別人與世界；自由聯想，做做白日夢也好，捕捉無意間浮出的靈感。關掉手機，給大腦完全休息的時間，有太多人身體疲累時，會懂得去按摩、泡泡溫泉，但對腦疲勞卻置之不理。

最後回頭想想，你有善待陪伴自己終生的工作夥伴─大腦─嗎？

面對AI時代，上班族應避免的5種行為！

● 反正沒有明天，每天都只專注在「小確幸」。● 「捐肝」或「賣命」給老闆，為求表現，把自己操到極限。● 用時間與勞力換取金錢，專業沒有提升、失去創造力。● 不關心健康，想說死拖活拖撐到退休，再全心照顧身體。● 漠視腦疲勞的事實。不理會初期大腦症狀，如失眠、焦慮、憂鬱、分心、健忘，拖到末期出現慢性憂鬱症、失智症、心臟病、腦中風或癌症時，健康已是兵敗如山倒，只能躺在病床上，怨嘆「大勢已去」！

書籍簡介

終結腦疲勞！台大醫師的高效三力自癒法作者： 張立人 出版社：商業周刊 出版日期：2019/01/30

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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