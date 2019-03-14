6格蓋章就醫紀錄紙卡超懷念！網回憶：看病從A換到Z卡

2019-03-14 17:35 聯合新聞網 綜合報導



女網友日前在阿姨的輪椅上發現一張「全民健康保險卡」，當時必須用蓋章的方式紀錄就醫。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

以前的健保紙卡你看過嗎？「天啊⋯⋯⋯我的回憶又回來了」，一名女網友日前在阿姨的輪椅上發現一張「全民健康保險卡」，年代久遠到必須用蓋章的方式紀錄就醫，是如今IC健保卡的「資深前輩」，讓不少網友們湧現回憶說「小時候常感冒一個月換好幾張」，還有人分享一張6格若是蓋滿了，就會從A卡換到Z卡。

在IC健保卡尚未通行前，民眾看病就醫有時需要帶上2至3張不同的憑證（重大傷病卡、兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），常常出現就醫時才發現帶錯的情況，而且紙卡上無大頭照，還得另帶身分證核對，除此之外，健保紙卡看過6次便要換卡，每年又要換新，極為不方便。

「爆廢公社」女網友的照片中可見，6格就醫紀錄欄只蓋了一次門診章，紙卡左右側分別有紅字註明「未按時繳納保費者，健保局得註銷本卡」、「就醫或換卡時請帶本卡及身分證明文件」，紙卡下方也有黑字寫道「請保險醫事服務機構於每次就診時依序加註日期與戳記」。

網友們紛紛回憶，「傳說中的湊到章蓋滿才能出院」、「看中醫沒幾天就要回診，不夠用」、「6格一下就沒了 ，我換到G卡」，不過也有「健康寶寶」網友拿A卡直到換IC卡。

還有其他網友附上母親的就醫紀錄紙卡，留言「這是我媽最後一次看的日子，之後就…」，意指母親生前的最後就醫紀錄，照片中可見最後第二個不同於一般門診章，而是急診章，暖心的網友安慰「沒事的！別難過」。

其他網友附上母親生前的就醫紀錄紙卡。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

甚至有網友也亮出自己的921受災戶健保卡，分享說「前幾天整理房間剛好翻出很特別的健保卡」。