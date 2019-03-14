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台中沒鎖鏈蛇血清 疾管署：儘速配置

2019-03-14 16:27中央社 台北14日電

台中一名男子被鎖鏈蛇咬傷卻沒有血清可救命，引發討論。疾管署今天表示，台中過去曾配置鎖鏈蛇血清，但因使用率偏低而取消配置，未來會尋求中部醫學中心成為公費血清配置點。

蘋果日報報導，台中一名男子赴墾丁旅遊遭台灣劇毒鎖鏈蛇咬傷，但中部醫院無備用血清，醫師緊急搭高鐵到台北借血清才救回一命。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天受訪時表示，根據健保資料庫統計，全台每年約有千人遭毒蛇咬傷，以龜殼花、青竹絲998人最多，鎖鏈蛇一年僅約3人，疾管署每年提供約70瓶鎖鏈蛇血清，在全台有18個配置點，以每瓶成本價新台幣1萬7452元提供健保特約院所使用，主要分布於花東、高屏地區。

羅一鈞說，一般來說，被鎖鏈蛇咬傷後2小時內應注射血清，每次2到4瓶，其後遺症最少且預後最佳，因此每個配置點至少有2瓶，不足時就近調配，血清均有健保給付，並不會增加民眾就醫負擔。

他強調，台中過去曾配置鎖鏈蛇血清，但因使用率偏低而取消配置，因應此事件，未來會尋求中部醫學中心成為公費血清配置點。

疾管署呼籲，民眾掃墓、登山、郊遊時宜穿著長袖衣物及長靴自我保護，避免進入樹叢及草堆打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在蛇類最活躍的夜間、日出及雨過天晴等時節，在蛇類出沒的地方逗留。

此外，被蛇類咬傷牢記「五要五不」，「五要」包括要視為毒蛇咬傷處理，要記毒蛇外觀特徵，要脫飾品，避免肢體腫脹，要包傷口上緣，減緩毒液擴散，要保持冷靜並儘速就醫；「五不」則為不割開傷口，避免感染，不用嘴吸出毒液，不冰敷避免組織壞死，不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用，不延誤就醫以免耽誤治療時機。

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