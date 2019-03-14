中風警訊FAST口訣 把握黃金治療3小時

2019-03-14 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



77歲鍾姓老翁假日和朋友從台北到苗栗大湖採草莓，卻突然左側肢體無力，無法走路、左手抬不起來，且講話不清楚，緊急送醫急診，經腦部電腦斷層檢查，並未發現出血情形，醫師診斷為缺血性腦中風，在黃金治療3小時內為他施打血栓溶解劑，第二天他的狀況大幅改善，出院時左手已可以自行活動，也能自己行走。

苗栗市大千綜合醫院神經內科醫師黃啟瑞表示，腦中風分為缺血性中風、出血性中風2種型態，鍾老先生的案例屬於缺血性中風，是因腦血管阻塞而導致腦細胞缺血，這種情形一定要把握在黃金治療3小時內施打血栓溶解劑，不僅可增加33%復原機會，同時也降低殘障等級，提高中風康復的機會。

他指出，腦中風的早期症狀，口訣是「FAST」，F(Face)是觀察病人臉部，表情是否有不對稱的情形；A(Arm)是請病人雙手平舉，維持10秒鐘，看看手臂是否會無力或出現單側手臂下垂的現象；S(Speak)請病人說話，如出現口齒不清就是腦中風的症狀；最後的T(Time)就是經過上述3項檢查發現是中風症狀時，要盡快送醫治療，才能把握黃金治療時期。