老翁攝護腺肥大頻尿 綠光雷射汽化讓排尿問題說再見

2019-03-14 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



72歲的張先生，數年前有排尿不順、斷斷續續問題，半夜也要起來上廁所3、4次，就醫後檢查發現為攝護腺肥大，雖有服用藥物改善不少，但後來排尿越來越差，甚至得放置導尿管，最後在醫師建議下，接受攝護腺綠光雷射汽化手術，排尿變得順暢，也不用再吃藥了。

成大斗六分院泌尿科醫師戴大堯說，攝護腺肥大是男性老化共同問題，據流行病學統計，攝護腺肥大的發生率隨著年齡增加而遞增，50到60歲男性約55%有此問題，而80歲以上男性高達85%。

他提到，攝護腺肥大是攝護腺的腺體增生而擠壓、阻塞尿道，造成排尿流速變慢、斷斷續續，肚子需用力解尿或有尿不乾淨的感覺，常出現夜間頻尿、尿急、尿失禁等症狀。

戴醫師說，初期輕微症狀會投以口服藥為主，若症狀嚴重、口服藥效果不佳，或是出現反覆感染、反覆尿滯留、膀胱結石等情況，則會建議做攝護腺縮減手術。

他表示，攝護腺縮減手術主要是在麻醉下經由尿道內視鏡，將攝護腺的組織儘可能去除，傳統手術是用電刀將攝護腺組織一片一片刮下再止血，手術時間較長且出血量較多。