影╱奇美醫院引進「抗癌新利器真光刀」 患者見證療效

2019-03-14 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南永康奇美醫院今天舉辦「抗癌新利器真光刀」療效發表會，說明去年9月引進真光刀至今已治療230例癌症病患，結果讓病患滿意。奇美放射腫瘤科主任林立青指出，新式「真光刀」與近年常見的電腦刀等各式器材相較，「最能在不傷健康細胞下更精準、快速的殺死癌細胞」，療效更好、副作用最少。

林立青表示，真光刀 (TrueBeam?)是全新設計的「智能化新一代直線加速器」，可執行各種放射治療技術，能在複雜的癌症治療過程中同步處理成像、調整病人擺位和移動管理，即使腫瘤在治療過程因病人的呼吸而不斷移動，系統仍以前所未有的速度和準確性治療正在移動的腫瘤，提供更快速、精準、安全的放射治療。

奇美醫院今天請來患者見證，30歲吳姓患者去年9月1日在家突然失去意識，且有嘔吐、尿失禁狀況，送到奇美急診電腦斷層掃描發現在腦部左額葉處有一約5公分的「寡樹突神經膠質瘤」。(Oligodendroglioma)。

腦外傷中心主任郭進榮手術將主要腫瘤移除，轉到放射腫瘤科主任林立青門診做放射線治療準備，會同血液腫瘤科主治醫師郭雨萱開立口服化療藥物。

林立青建議患者選擇當時剛引進的真光刀治療，她與家屬當場同意，分27次治療每次時間不到10分鐘，療程約6周，過程中未出現明顯副作用與不舒服，經過一個半月追蹤腦部核磁共振，腫瘤已明顯縮小，正持續口服化療藥物治療。

吳姓患者說，從未罹患嚴重病症，也沒有家族病史，很感謝奇美使用最新式治療方式，病情明顯改善，發病至今沒有感覺不適。

林立青表示：奇美醫學中心去 年9月引進真光刀後，至今總共約治療230例，包括肝癌3例、攝護腺癌34例、腦癌15例、頭頸癌55例、乳癌9例、腸癌37例及肺癌12例等，治療結果病人滿意。

奇美購置的真光刀造價1億5千多萬元，治療每次依部位病況費用約3千到6千元，吳姓患者共治療27次。

真光刀特點可精準治療，還有智慧型6D治療床精準調控，「連患者呼吸移動都可以追蹤」，還可將放療時間大幅縮短至10分鐘內完成，更有呼吸調控造影技術、不受病患咳嗽或移動影響，治療中動態同步成像功能，即時影像追蹤監控讓腫瘤無所遁。

真光多可完成多病灶或多顆腫瘤治療，降低整體流程複雜，單鍵操作即可完成治療腦癌、頭頸癌、乳癌、肺癌、肝癌、消化道癌、泌尿攝護腺癌、婦癌、淋巴癌等癌症