健康養生展首日 亞洲金牌素食大廚傳授私房秘訣

2019-03-14 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，將開展至3月18日，主打免費入場、免費健康測、免費聽演講。開展首日就由亞洲金牌素食大廚洪銀龍打頭陣，以素食創意料理秀傳授私房秘訣，他提醒，全素者因為不吃蛋類及奶類，若營養攝取不均，就容易缺乏蛋白質、維生素，反而可能越吃越不健康。

洪銀龍長期推廣吃素食菜肴的好處，身兼華人素食健康產業聯盟理事長的他說，素食的食材選擇其實非常多樣化，每天攝取天然食材，注意均衡攝取，一樣可以補充身體所需能量。但國內素食仍有部分料理，採用油炸和重口味調理，就可能在無形中攝取過多碳水化合物，所以建議素食者多使用天然無加工的素食材料，並避免過油的烹飪方式。

不蛋不奶的全素者常擔心缺乏蛋白質、維生素及擴物質等營養素。洪銀龍建議，食用植物性蛋白質，如豆皮、豆奶等，可同時搭配穀類食用，豆類缺少的甲硫胺酸可由穀類攝取，兩者互補就能符合所需胺基酸量；全素者也容易缺乏維生素B1及B2，建議多攝取深色蔬菜、豆類、酵素及綜合衛生素錠。

如何成為健康的素食者？洪銀龍說，最優先的是廣泛攝取各種天然食物，尤其這種顏色、種類的蔬果含不同營養素，不可偏食；多選擇全穀類食品，如糙米、胚芽米取代白米，可增加鐵質、纖維質及維生素B攝取，另外可採取每天日曬20分鐘的方式，補充維生素D，同時也有利於鈣質吸收。

除名廚接力現場料理示範，今年為期五天的健康養生展中，主辦單位邀請許多民眾喜愛的名醫名師現場分享保健新知，如國泰綜合醫院物理治療師簡文仁、國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主任周柏青、營養師公會全國聯合會秘書長莊世玟，及台灣疼痛醫學會、台大醫院醫師張維仁等。