親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

金金河學生中毒事件：化學廢料毒氣？大馬111校緊急停課

她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

健康養生展首日 亞洲金牌素食大廚傳授私房秘訣

2019-03-14 14:44聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，將開展至3月18日，主打免費入場、免費健康測、免費聽演講。開展首日就由亞洲金牌素食大廚洪銀龍打頭陣，以素食創意料理秀傳授私房秘訣，他提醒，全素者因為不吃蛋類及奶類，若營養攝取不均，就容易缺乏蛋白質、維生素，反而可能越吃越不健康。

洪銀龍長期推廣吃素食菜肴的好處，身兼華人素食健康產業聯盟理事長的他說，素食的食材選擇其實非常多樣化，每天攝取天然食材，注意均衡攝取，一樣可以補充身體所需能量。但國內素食仍有部分料理，採用油炸和重口味調理，就可能在無形中攝取過多碳水化合物，所以建議素食者多使用天然無加工的素食材料，並避免過油的烹飪方式。

不蛋不奶的全素者常擔心缺乏蛋白質、維生素及擴物質等營養素。洪銀龍建議，食用植物性蛋白質，如豆皮、豆奶等，可同時搭配穀類食用，豆類缺少的甲硫胺酸可由穀類攝取，兩者互補就能符合所需胺基酸量；全素者也容易缺乏維生素B1及B2，建議多攝取深色蔬菜、豆類、酵素及綜合衛生素錠。

如何成為健康的素食者？洪銀龍說，最優先的是廣泛攝取各種天然食物，尤其這種顏色、種類的蔬果含不同營養素，不可偏食；多選擇全穀類食品，如糙米、胚芽米取代白米，可增加鐵質、纖維質及維生素B攝取，另外可採取每天日曬20分鐘的方式，補充維生素D，同時也有利於鈣質吸收。

除名廚接力現場料理示範，今年為期五天的健康養生展中，主辦單位邀請許多民眾喜愛的名醫名師現場分享保健新知，如國泰綜合醫院物理治療師簡文仁、國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主任周柏青、營養師公會全國聯合會秘書長莊世玟，及台灣疼痛醫學會、台大醫院醫師張維仁等。

另外，主辦單位也規畫健康體驗區，免費提供骨質檢測、心臟黃斑部色素濃度檢測、血壓、脈搏、健康諮詢、微循環檢測、營養諮詢、體組成檢測、專業分析說明、HRV自律神經檢測、IOI.身體環狀組成分析體適能測驗等項目。

「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，開展首日於大會舞臺邀請一群年齡...
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，開展首日於大會舞臺邀請一群年齡層由55歲至90歲組成的「青青銀髮族鼓隊」，帶來「舞獅慶鼓」精彩開幕表演。記者林俊良／攝影
分享
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還...
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還可體驗棉花糖DIY、健康五星連、天潤達康快閃「試飲低雞精」、阿瘦皮鞋快閃「動態足壓量測」，健康檢測等活動。記者林俊良／攝影
分享
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還...
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還可體驗棉花糖DIY、健康五星連、天潤達康快閃「試飲低雞精」、阿瘦皮鞋快閃「動態足壓量測」，健康檢測等活動。記者林俊良／攝影
分享
「2019台北健康養生展」開展首日就由亞洲金牌素食大廚洪銀龍（圖）打頭陣，以素食...
「2019台北健康養生展」開展首日就由亞洲金牌素食大廚洪銀龍（圖）打頭陣，以素食創意料理秀，傳授私房秘訣。記者陳婕翎／攝影
分享
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還...
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還可體驗棉花糖DIY、健康五星連、天潤達康快閃「試飲低雞精」、阿瘦皮鞋快閃「動態足壓量測」，健康檢測等活動。記者林俊良／攝影
分享
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還...
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還可體驗棉花糖DIY、健康五星連、天潤達康快閃「試飲低雞精」、阿瘦皮鞋快閃「動態足壓量測」，健康檢測等活動。記者林俊良／攝影
分享
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還...
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還可體驗棉花糖DIY、健康五星連、天潤達康快閃「試飲低雞精」、阿瘦皮鞋快閃「動態足壓量測」，健康檢測等活動。記者林俊良／攝影
分享
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還...
「2019台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，大會現場除有獎徵答送好禮外，還可體驗棉花糖DIY、健康五星連、天潤達康快閃「試飲低雞精」、阿瘦皮鞋快閃「動態足壓量測」，健康檢測等活動。記者林俊良／攝影
分享

素食者創意料理台大醫院
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

鋒面通過 今下雨變涼、日夜溫差大

2019-03-14 05:10

離職小編記錄一人生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:43

理科太太開箱文涉違法 陳時中：未經審查易誤導民眾

2019-03-14 12:48

1歲半童無法站立 竟因媽誤信非專業副食品書籍

2019-03-14 12:06

影／學校教孩子防身術好實用？爸媽看完「剉咧等」

2019-03-14 12:00

理科太太置入行銷 醫師藍委：自費篩檢多此一舉

2019-03-14 11:44

只有零下4.2度！玉山今晨下雪

2019-03-14 08:29

影╱奇美醫院引進「抗癌新利器真光刀」 患者見證療效

2019-03-14 14:53

男子瘋狂重訓2天 竟診斷出橫紋肌溶解症

2019-03-14 14:33

東部首例！女獲血型不相同母親捐腎成功 淚抱感謝

2019-03-14 14:32

名醫又被冒名賣蛇油 小心別受騙

2019-03-14 14:32

救Ｃ肝！原民擴大篩檢 8月起40~60歲全納入

2019-03-14 14:11

理科太太影片觸法？ 北衛生局：下午請經紀人說明

2019-03-14 13:24

中重度癌因性疲憊勿放棄治療 中醫有方法提升生活品質

2019-03-14 13:03

遠航長灘島滑出跑道 飛安會將解讀黑盒子

2019-03-14 12:51

國際油價大漲免驚！這個原因讓下周國內汽油僅小漲

2019-03-14 12:23

2019台北健康養生展開展 免費進場好吃又好玩

2019-03-14 12:21

連日春雨水庫進帳 新竹水情黃燈轉綠燈

2019-03-14 12:09

注意！這4款湯含鹽量最高 喝2碗就超標

2019-03-14 12:05

笑氣管理大漏洞 立委實測：業者承諾30分鐘內送到

2019-03-14 12:02

手機座結合郵筒元素 中華郵政推木質文創商品

2019-03-14 11:58

「理科太太」代言出包 衛福部長：不可取將開罰

2019-03-14 11:38

高糖致胰臟癌 立委要求衛福部重視手搖飲高糖問題

2019-03-14 11:22

春遊搭高鐵更優惠 高鐵公司推多項方案

2019-03-14 10:51

父癌末插管兒不願放棄治療 悲喊「不救就是我不孝」

2019-03-14 10:46

搶救Ｃ肝村 衛福部8月起擴大原住民篩檢

2019-03-14 10:31

若不考量亞鄰最低價 汽、柴油下周估調漲1.4、0.3元

2019-03-14 10:26

從台中到高雄一片霧霾 彭啟明：今天空氣品質很糟

2019-03-14 10:01

說變就變 天氣即時預報粉專：中午前北晴南雨

2019-03-14 07:53

鋒面緩緩接近 北中雲增雨現

2019-03-14 07:35

大阪女孩KiKi說5件事 她覺得自己快變成台灣人

2019-03-14 07:34

05：07台東近海規模4.6地震 最大震度5級

2019-03-14 05:27

淡北道路得再「重考」 四月底前補件

2019-03-14 00:32

健康你我他／中壢後站賞櫻 老、幼都方便

2019-03-14 00:16

兒童牙科 為何需要鎮靜、麻醉？

2019-03-14 00:16

麻疹疫苗 38至48歲不全面補打

2019-03-14 00:16

健康主題館／接假睫毛沒好好清 小心變蟎蟲窩

2019-03-14 00:16

防癌論壇／民眾不想面對…肝癌篩檢率待提升

2019-03-14 00:16

運動、外傷…關節置換 病人年輕化

2019-03-13 23:51
看更多

熱門文章

麥當勞「2019全新甜心卡」開賣! 一整年特選黑咖啡、薯條買1送1

2019-03-13 18:17

遠航長灘島降落偏移跑道 全村竟衝出來看熱鬧

2019-03-13 19:56

理科太太家中DIY驗子宮頸癌 衛生局：若違規最高罰500萬

2019-03-13 16:37

她昏迷3年甦醒 開口「想要回家、想要吃牛排」

2019-03-13 15:45

全球城市生活品質排名 台北第84、維也納10連霸

2019-03-13 18:47

美的好朋友賣葉黃素被罵翻 醫師告訴你該怎麼吃

2019-03-13 20:57

影／合歡山突下冰雹 雪白覆蓋山頭成銀白世界

2019-03-13 15:51

鋒面通過 今下雨變涼、日夜溫差大

2019-03-14 05:10

說變就變 天氣即時預報粉專：中午前北晴南雨

2019-03-14 07:53

父癌末插管兒不願放棄治療 悲喊「不救就是我不孝」

2019-03-14 10:46

大阪女孩KiKi說5件事 她覺得自己快變成台灣人

2019-03-14 07:34

理科太太影片觸法？ 北衛生局：下午請經紀人說明

2019-03-14 13:24

05：07台東近海規模4.6地震 最大震度5級

2019-03-14 05:27

洗臉是要洗掉什麼？來聽皮膚科醫師解答

2019-03-13 18:20

心情差、身體不舒服 研究證實：跟「閨蜜1周約會2次」比吃藥更有用

2019-03-13 22:23

科學家霍金辭世一周年 留下這十個問題給人類

2019-03-13 21:57

禁止員工滑手機「抓到扣一千」 勞工局：違法扣薪

2019-03-14 10:53

每日星座運勢／巨蟹好運連連受歡迎 事業遇貴人多

2019-03-14 00:00

注意！這4款湯含鹽量最高 喝2碗就超標

2019-03-14 12:05

藏了6千萬年 這個新物種現在才被發現

2019-03-13 16:06

這些癌症篩檢不用錢還有官方認證 請別放棄權利

2019-03-13 20:28

大年初二心肌梗塞 老阿嬤鬼門關走一回喜迎96歲生日

2019-03-13 20:46

機場停機坪不足 專家：比起補助春遊政府有兩件更重要事

2019-03-13 16:50

深情又霸氣！媽說不要交窮男友 她喊「我請他當員工」

2019-03-14 13:39

淡北道路得再「重考」 四月底前補件

2019-03-14 00:32

兒虐頻傳孩童教室裝監視器？ 幼教團體：國際大笑話

2019-03-13 17:23

1歲半童無法站立 竟因媽誤信非專業副食品書籍

2019-03-14 12:06

吃平價牛排也幸福…同甘共苦15年 小情侶婚訊感動萬人

2019-03-14 12:31

速玲媽咪穿短裙秀逆天長腿　瘦3公斤為自己暖壽

2019-03-14 00:30

看中「深V」性感靴 鍾瑶穿Jimmy Choo秀美腿

2019-03-13 16:20

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／五月天太老了？

2019-03-14 06:00

美國麥當勞推迷你甜「油條」搭配早餐咖啡

2019-03-13 18:08

增加誘因 勞部擬放寬雇用65歲以上可簽定期契約

2019-03-13 18:28

合歡山下雪了 今晚到明早交通管制

2019-03-13 19:20

理科太太置入行銷 醫師藍委：自費篩檢多此一舉

2019-03-14 11:44

麻疹延燒要打疫苗嗎？ 專家決定38至48歲者不需全面補打

2019-03-13 16:48

溫室小番茄十年來行情減半 農糧署停止設施補助

2019-03-13 20:12

【親子互動】蔡宛芳／溜滑梯和跳跳床

2019-03-14 06:00

巡山員今年起最多加薪7000元 約有900人受惠

2019-03-13 17:23

東京櫻花3月21日開！大阪24日接力 日本櫻花最新動態

2019-03-13 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top