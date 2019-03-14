男子瘋狂重訓2天 竟診斷出橫紋肌溶解症

2019-03-14 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園一名35歲鄧姓男子，長期有運動習慣，但過年期間大魚大肉，開工後體重直直上升，決定報名健身房甩肉，每天積極訓練1個半小時，但僅重訓2天時間，突然全身肌肉痠痛無力，尿液顏色變「可樂」顏色，嚇得趕緊到醫院求診，醫院進一步檢查，發現男子肌酸磷酸脢爆量，血液及尿液更出現大量肌球蛋白，被診斷為橫紋肌溶解症，後續透過相關治療，男子才逐漸恢復治療。

衛生福利桃園醫院護理科護理師蔡欣儒指出，橫紋肌溶解症為內科急症，由於橫紋肌急速損傷，導致肌肉細胞的壞死，肌肉中的酵素也會釋放到血中來，其中最常運用的檢查就是肌氨酸激脢（creatine kinase） CK值測定，在正常情況下CK值應低於200U/L，在產生「橫紋肌溶解症」時，CK值會高達數千或甚至上萬。

該名男性求診時，他的肌酸磷酸脢（CPK）高達130000 IU/L（正常值為38-174 IU/L），血液及尿液更出現大量肌球蛋白，被診斷為橫紋肌溶解症。由於肌肉蛋白質、肌球蛋白滲漏血液中並隨尿液排出，稱為「肌球蛋白尿」，若無即時治療會導致腎臟機能受損，甚至於急性腎衰竭，有終身洗腎或致命的危機。

透過檢查治療，再給予大量點滴注射，鄧男5天後血清各項指數逐漸恢復正常，所幸及時就醫，否則恐有終身洗腎，鄧男也嚇得直說「以後再也不敢過度運動」。

蔡欣儒表示，造成「橫紋肌溶解症」的原因很多，包括肌肉受到創傷或擠壓、像是撞傷、燒傷、長時間昏迷、太激烈運動、代謝異常、藥物引起等。通常在治療上必須給予大量液體以鹼化尿液，及使用利尿劑。