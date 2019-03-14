男子瘋狂重訓2天 竟診斷出橫紋肌溶解症
桃園一名35歲鄧姓男子，長期有運動習慣，但過年期間大魚大肉，開工後體重直直上升，決定報名健身房甩肉，每天積極訓練1個半小時，但僅重訓2天時間，突然全身肌肉痠痛無力，尿液顏色變「可樂」顏色，嚇得趕緊到醫院求診，醫院進一步檢查，發現男子肌酸磷酸脢爆量，血液及尿液更出現大量肌球蛋白，被診斷為橫紋肌溶解症，後續透過相關治療，男子才逐漸恢復治療。
衛生福利桃園醫院護理科護理師蔡欣儒指出，橫紋肌溶解症為內科急症，由於橫紋肌急速損傷，導致肌肉細胞的壞死，肌肉中的酵素也會釋放到血中來，其中最常運用的檢查就是肌氨酸激脢（creatine kinase） CK值測定，在正常情況下CK值應低於200U/L，在產生「橫紋肌溶解症」時，CK值會高達數千或甚至上萬。
該名男性求診時，他的肌酸磷酸脢（CPK）高達130000 IU/L（正常值為38-174 IU/L），血液及尿液更出現大量肌球蛋白，被診斷為橫紋肌溶解症。由於肌肉蛋白質、肌球蛋白滲漏血液中並隨尿液排出，稱為「肌球蛋白尿」，若無即時治療會導致腎臟機能受損，甚至於急性腎衰竭，有終身洗腎或致命的危機。
透過檢查治療，再給予大量點滴注射，鄧男5天後血清各項指數逐漸恢復正常，所幸及時就醫，否則恐有終身洗腎，鄧男也嚇得直說「以後再也不敢過度運動」。
蔡欣儒表示，造成「橫紋肌溶解症」的原因很多，包括肌肉受到創傷或擠壓、像是撞傷、燒傷、長時間昏迷、太激烈運動、代謝異常、藥物引起等。通常在治療上必須給予大量液體以鹼化尿液，及使用利尿劑。
蔡欣儒提醒，若出現倦怠、肌肉出現疼痛、無力、肌肉收縮力量下降、尿液呈現茶色或可樂般的深褐色等症狀，應提高警覺立即就醫，避免對腎臟造成傷害。建議民眾做運動時要量力而為，平常不太運動的人，不宜一時興起從事過度激烈的運動，在運動之後記得多喝水，減少腎功能受損的機會。
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