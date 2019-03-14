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東部首例！女獲血型不相同母親捐腎成功 淚抱感謝

2019-03-14 14:32聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台灣東部首例「血型不相容活體腎臟移植」技術誕生花蓮。21歲大學生蔡嘉琳4年前罹患慢性腎衰竭，從此開始洗腎，每天等待可成功換腎那天，其母得知花蓮慈濟醫院有不同血型活腎移植，找上醫師後，上月成功為女捐腎；蔡嘉琳日前出院，現在終於可重返校園，完成學業。

蔡嘉琳就讀護專4年級時，開始出現流鼻涕、咳嗽、發燒症狀，本以為是感冒，但卻久未癒、身體極度虛弱，每天嗜睡、疲倦、步行緩慢易喘，被母親帶到醫院檢查後，發現左、右腎臟萎縮，確診為慢性腎衰竭，當下只能暫停學業，返回花蓮家鄉每天洗腎，人生180度大轉變。

其母得知花蓮慈濟醫院有不同血型活腎移植技術，欲將自己AB型血液捐腎給A型女兒，便找上器官移植中心主任醫師李明哲，經安排一系列檢查，終於確定右側腎臟可捐出給女兒使用。上月22日手術成功，當天還是其母生日，也是蔡嘉琳「重生日」。至今術後兩周，她發現自己步行變快、膚色變正常、胃口變好，已經可以返校完成學業，繼續展開精采人生。

今天是世界腎臟病日，花蓮慈濟醫院找來母女兩人慶祝重生。李明哲說，現在腎臟移植不受限於相同血型，但困難度仍高，為克服，捐腎者必須手術前一周進行雙重過濾血漿分離術、特別免疫抑制劑計畫，降低血中抗體濃度，而蔡嘉琳母親經過5次試驗才成功。

李明哲表示，被捐腎者出院後，還須持續服用抗排斥藥物，會導致抵抗力變差，其生活作息、運動上，也應避免會產生創傷活動，並注意飲食、定期回診追蹤，若有尿量減少、發燒、血壓高、水腫等排斥情況發生，盡快回診。

蔡嘉琳今天除感謝慈濟醫院醫療團隊，也淚眼抱著母親說「謝謝妳養育我和弟弟們，媽媽妳好偉大」。她表示，母親打零工養育3個孩子，長期洗腎造成家裡經濟龐大負擔，但母親仍不放棄希望，試著用各種方法讓自己脫離洗腎之苦，非常心疼，好在手術成功。

花蓮慈濟醫院團隊今天慶祝蔡嘉琳（右6）重生。圖／慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院團隊今天慶祝蔡嘉琳（右6）重生。圖／慈濟醫院提供
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蔡嘉琳（右）今天擁抱母親陳美玲表達感謝。圖／慈濟醫院提供
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洗腎慈濟手術
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