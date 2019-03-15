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台南市民好幸福 汰舊換新補助加碼延長

2019-03-15 11:00聯合線上 陳佳玲

拜環保意識逐年高漲，與環保法規日趨嚴苛所賜，近幾年來台灣機車市場風向明顯改變，消費者購車意願轉向六期環保車款與電動機車等目標，政府也同步推動汰舊換新政策，其中如台南地區更延長補助，於今年換購新型六期環保機車，就可獲得2,500~5,500元的補助金，對於整體市場銷量成長與新型環保機車的汰換速度，應有明顯助益。

光陽「FAMOUS 新名流125」自一推出後銷售屢創新高，三月更締造單日賣出35...
光陽「FAMOUS 新名流125」自一推出後銷售屢創新高，三月更締造單日賣出356輛紀錄。 圖片：光陽提供
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台南市民幸福有感 汰舊換新地方補助再延長

為了進一步推動民眾提升環保意識，儘速汰舊換新更換六期環保車款，政府已於105年針對台南市加速淘汰二行程機車及新購電動二輪車、六期燃油車等推出補助方案，日前更加碼延長一年，台南的朋友依照購車身份資格的不同（會依一般民眾、偏遠地區、中低收入戶、偏遠地區含中低收入戶等不同身份，提供不同補助），只要購買各品牌的新型六期環保機車，就可以享有汰舊換新2,500~5,500元的補助金（行政院環境保護署提供500元，再加上台南市政府環境保護局提供2,000~5,000元不等補助），降低民眾購車負擔，預期可增加換車意願。

台南好幸福，KYMCO新環保機車汰舊換新地方補助2,500~5,500元。 圖片...
台南好幸福，KYMCO新環保機車汰舊換新地方補助2,500~5,500元。 圖片：光陽提供
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越酸賣越好 新名流跌破網友眼鏡

而在此波新型六期環保機車的換購潮流中，其中有一款的銷售數字值得探究，乃是從今年年初問世的光陽「FAMOUS 新名流125」。問世初期因重新使用「名流」此車名而於網路上獲得熱議，網民的負評迅速累積，但沒想到卻與市場銷售量成反比，「越酸賣越好！」的情形反映在「FAMOUS 新名流125」的銷量上，從一月11日發表後，於農曆年前就已賣到缺車，零件供應商緊急加班消化訂單以外，開工後的二月份締造單日賣出298輛的紀錄。三月份更是驚人，將單日銷售紀錄往上推進至356輛的成績，「FAMOUS 新名流125」可說是繼GP125之後，光陽旗下另一款全新國民神車。

深究「FAMOUS 新名流125」的熱賣原因，極有可能是除了受矚目的車名以外，光陽機車已過去如GP125此類國民車的豐富研發經驗，讓主打家庭使用的「FAMOUS 新名流125」瞄準家庭使用而來，具備像如經濟實惠、穩定耐用且貼心巧思等特點，像是搭配汰舊換新補助最低價只需49,600元起的上市價格，還有結合飛輪傳動、高紊流燃燒、優化引擎內部的節能技術，讓「FAMOUS 新名流125」不僅符合六期環保法規，同時有著一級油耗經濟表現，低污染的排放表現，與當前民眾對於環保交通工具的期待不謀而合。

「FAMOUS 新名流125」符合六期環保法規且具備一級油耗經濟表現。 圖片：光...
「FAMOUS 新名流125」符合六期環保法規且具備一級油耗經濟表現。 圖片：光陽提供
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新名流熱賣原因 原來還有這個關鍵…

瞄準女性族群，分析可能也是「FAMOUS 新名流125」衝出驚人銷量的原因。透過整車輕量化與省力駐車架的設計，「FAMOUS 新名流125」駐車較過去機種輕鬆40%之多，許多女性車主也可以輕鬆駕馭與停車，且拉長至65公分的坐墊長度、可以放置兩頂3/4安全帽的33公升平整式大置物箱等設計，也是提升用車便利的關鍵。

可放置兩頂3/4安全帽的33公升平整式大置物箱的便利性，深獲女性購車者芳心。 圖...
可放置兩頂3/4安全帽的33公升平整式大置物箱的便利性，深獲女性購車者芳心。 圖片：光陽提供
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透過政府的大力推動，再加上如光陽「FAMOUS 新名流125」此類新型六期環保機車的加入市場，相信今年機車市場銷售表現值得期待，但相信最大的贏家，絕對還是消費者們。

經濟低收入戶行政院
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