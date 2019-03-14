別讓側臉出賣妳的年齡 孫翠鳳邀你一起積極保養

2019-03-14 13:54 文／ 何敏惠



圖／朵茉麗蔻提供 分享 facebook

從年輕開始就為了歌仔戲演出而化著大濃妝的孫翠鳳，曾經最害怕的就是頂著素顏見人，但現在的她對自己的好氣色充滿自信，一句「妳也跟我一樣有好好保養嗎?」讓人想追隨她保養達人的步伐，她也大方分享「看起來年輕一點」的保養秘訣。

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別讓側臉出賣妳的年齡

孫翠鳳邀你一起積極保養

從年輕開始就為了歌仔戲演出而化著大濃妝的孫翠鳳，曾經最害怕的就是頂著素顏見人，但現在的她對自己的好氣色充滿自信，一句「妳也跟我一樣有好好保養嗎?」讓人想追隨她保養達人的步伐，她也大方分享「看起來年輕一點」的保養秘訣。

現代人習慣用美肌軟體自拍，但孫翠鳳很早就告訴女兒：「側臉，會洩漏女人的真實年齡呦!」鬆弛的輪廓線、眼周嘴角細紋，還有令人在意的斑點…從側面看特別真實，這些都是因為長期疏於保養所造成。「我和很多人一樣，年輕的時候覺得自己膚況還不錯，但35歲之後驚覺肌膚『乾燥』又『暗沉』，才開始正視保養。」

曾經聽人家說什麼好用就跟著買來用，隨意塗抹的聯合國型保養，或是擦了「滋潤」保養品，皮膚卻還是越來越「乾燥黯淡」。直到遇見朵茉麗蔻，才體悟到肌膚保養就跟身體養生一樣，需要循序漸進地呵護保養，調理肌膚的健康根本，這是孫翠鳳從漢方製藥起家的朵茉麗蔻身上，所感受到的職人保養精神。

職人保養的持續力

認真使用朵茉麗蔻保養品一年多時間，孫翠鳳了解到肌膚需要充足的水分及養分，才足以對抗老化。很多人可能心想「我都有擦保濕產品跟乳液啊!」但這些只能提供肌膚表面的保濕跟保護，肌膚深層膠原蛋白的呵護，才是熟齡肌維持青春活力的關鍵。

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因此，孫翠鳳在使用朵茉麗蔻「基本四點」保養時，很享受在「保濕液」後加上二瓶抗老聖品「美活肌精華」及「乳霜20」。她還有一個小技巧是在乳霜之後上一層薄薄的「保護乳液」，保養時用雙手多多輕壓全臉，利用手心溫度幫助吸收。她也驚訝於這樣的「分層保養」，肌膚真的能感受到完整的保護與滋潤，一整天下來肌膚不會再出油或是過於乾燥。

鼓勵積極保養

3天感受自信素顏

孫翠鳳笑說現在出席許多場合，很多粉絲都會跑來問她：「怎麼看起來這麼年輕?」她都會大方分享：「要勤保養呀!」早晚最重要的功課，會讓妳看起來年輕一點！除了邀請大家一起加入「3天感受自信素顏」的試用行列，她也鼓勵母親節時，作女兒的可以買給媽媽用！小時候媽媽用雙手呵護我們長大，現在換我們教媽媽要學會細心呵護臉龐，讓媽媽的眼角細紋少一點、斑點再淡一點，正面、側面都「滑溜溜」!

朵茉麗蔻即日起有多項母親節獻禮活動實施中，會員更享專屬禮遇，詳情請洽免費客服專線。

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