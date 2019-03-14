中重度癌因性疲憊勿放棄治療 中醫有方法提升生活品質

2019-03-14 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



癌因性疲憊是癌症病人的一種特別症狀，會有情緒上和意識上的疲憊或耗盡的感覺，即使睡眠、休息或飲食，都無法讓疲勞減輕。中重度癌因性疲憊患者有1/3可能會放棄治療。

大林慈濟醫院中醫部針傷科主任葉明憲收集2013年1月到2014年7月間，透過問卷訪談170位癌症病患，依照性別、年齡層、癌症種類等，針對「癌因性疲憊」症狀，透過疲勞量表跟中醫體質量表統計分析，發現在九大體質中，陽虛體質病人是中重度癌因性疲憊的重要因素。

癌因性疲憊的患者經由中醫診療協助，調整陽虛體質，或可減少癌症患者的癌因性疲憊程度，這項研究成果已獲2019年1月國際醫學補充療法期刊（Complementary Therapies in Medicine）刊登。

葉明憲的研究結果發現，陽虛、氣虛及氣鬱體質的人，都容易發生中重度的癌因性疲憊。在170位受訪問者中有37個人有中重度癌因性疲憊，陽虛體質就占了22個人。經由交互統計發現陽虛者比非陽虛的人多了3.5倍產生中重度癌因性疲憊的機會，達到顯著的統計差別。

葉明憲表示，有位就診女士除了呼吸短促、不想多說話、精神疲倦身體無力、面色蒼白的氣虛體質外，又加上了身體冷、手腳發冷、自覺冷的陽虛體質症狀，倦怠到連休息，睡眠都無法恢復疲勞。中醫對陽虛體質的調養可以減少癌因性疲憊的程度。